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Сегодня, 14:19

В Башкирии закрыли ледовую переправу в Бирском районе

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии закрыли ледовую переправу в Бирском районе. По данным пресс-службы МЧС по РБ, в связи с наступлением устойчивых положительных температур и уменьшением толщины льда с 14.00 13 марта закрыли движение по ледовой переправе через реку Белую в Бирске.

«Просим автомобилистов заранее продумать маршрут движения в заданном направлении. Не допускать выезда на лед вопреки запрещающим знакам», — обратились к водителям в ведомстве.

На территории региона на сегодняшний день остаются действующими еще две ледовые переправы: через реку Белую в селе Староянзигитово Краснокамского района, через реку Кама в Краснокамском районе. Приостановлено функционирование ледовой переправы в Караидельском районе на реке Уфа.

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