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Сегодня, 07:10

Магистратура за год, новое землетрясение, активное потепление: новости России и Башкирии к 9 марта

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Минувший день был наполнен поздравлениями женщин нашей страны с праздником 8 Марта. Они звучали не только на земле, но и в космосе - российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции поздравили всех женщин с прекрасным праздником весны.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала Россия 24 сообщил, что в новой системе образования срок обучения в магистратуре может составить один год. Этого будет достаточно для получения глубоких профессиональных знаний. По словам министра, выпускники программ специалитета смогут учиться в магистратуре бесплатно. Напомним, о возвращении России к базовой системе высшего образования сообщил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Очередное сильное землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло накануне на Камчатке. Об этом проинформировал Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. Жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Озерновского сообщили об ощутимых  колебаниях: в некоторых домах тряслись люстры и горшки с цветами.

9 марта в 17.30 на БСТ состоится брифинг, посвященный вопросам экологии в городах Башкирии и реализуемых предприятиями республики природоохранных мероприятий. Трансляцию можно также смотреть в соцсетях телеканала, ЦУРа и правительства РБ.

Синоптики Башгидромета прогнозируют в ближайшие дни существенное потепление. 9-11 марта погода в Башкирии будет определяться теплой воздушной массой. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 3-5° выше нормы. Пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем ожидается активное таяние снега.

Подробнее об этих и других новостях – на сайте «Башинформа».

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