В Дюртюлях школьники разработали социально-общественные проекты, направленные на развитие города

Сегодня в рамках межмуниципального форума «Моя малая Родина — Атайсал» в городе Дюртюли на базе башкирской гимназии им. Н. Наджми прошла стратегическая сессия «Развитие малой родины глазами детей». Участники стратсессии — 25 учащихся городских школ — разработали и презентовали свои проекты, направленные на социально-общественное, пространственное и культурное развитие города.

Так, ребята предложили туристический маршрут «По следам Салавата Юлаева», пространство для коворкинга, городскую электронную платформу «соты», «книжную аллею», разработку сюжетов для регионального кинематографа, проект, направленный на популяризацию башкирской кухни, а также проявили интерес в совместном развитии пешеходной улицы в Уфе — уфимского «Арбата».

Модераторами мероприятия выступили исполнительный директор комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина и общественный представитель агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Наталья Бадоля.

«В современном обществе школьники сталкиваются с большим количеством информации: важно вовремя направлять их идеи в нужное русло, увлекать интересными темами. И один из вариантов — разрабатывать познавательные формы взаимодействия вкупе с актуальными повестками, которые волнуют юные умы. Подобные мероприятия играют существенную роль в деле патриотического воспитания молодежи, ведь они не только узнают что-то новое, но и коммуницируют друг с другом, учатся работать сообща, формируют видение на реализацию своих идей и ищут возможности для их воплощения», - поделилась Элина Гатауллина.

Наталья Бадоля обратила внимание на то, как школьники увлеченно разрабатывали проекты, задавали вопросы.

«Каждая команда, представляющая свою школу, стремилась продемонстрировать интересную идею. Думаю, они точно применят знания и умения, которые получили сегодня: как минимум — в процессе дальнейшего обучения, как максимум — при разработке и презентации уже своих личных проектов на региональные и федеральные конкурсы», — отметила модератор.

Ранее «Башинформ» сообщал, что четвертый форум «Моя малая Родина — Атайсал» в Дюртюлях собрал участников из 10 муниципалитетов Башкирии.