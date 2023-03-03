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Сегодня, 12:16

Заслуженный артист Башкирии из Дюртюлинского района Радик Динахметов высказался о форуме «Атайсал»

Ляйсан Закирова
Фото:Ляйсан Закирова

Принять участие в четвертом межмуниципальном форуме «Моя малая Родина - Атайсал», который проходит сегодня, 3 марта, в Дюртюлях, приехал заслуженный артист Башкирии, эстрадный певец и музыкант Радик Динахметов.

В интервью агентству «Башинформ» он признался, что ради события ему пришлось пропустить важную репетицию в Башгосфилармонии, где готовятся к премьере «Спасской башни». Но коллеги отнеслись с пониманием, так как знают, что Радику было важно присутствовать здесь. 

«Я был очень рад получить приглашение. Считаю, что патриотизм, отношение к своему делу и к своей малой родине, землячеству - тоже своего рода вклад в проект «Атайсал». Я благодарен землякам за поддержку. Вы знаете, в 2020 году они сделали мне на 55-летний юбилей большой подарок. За подписью Главы Башкирии мы получили звание заслуженного артиста. Я говорю мы, я не ошибся: это наш общий труд. И вдвойне радостно, что звание вручили мне на родной земле, в деревне Асяново. Этим может похвастаться не каждый артист. Обычно вручают в Уфе, а я - в своей родной деревне, на сцене, во время открытия нашего Дворца культуры. Я думаю, каждый гордится своей малой родиной. И хочется сказать огромное спасибо руководству республики и за форум, и за проект. 
Этот форум проводится не просто для галочки. На дискуссионной площадке районы делятся своим опытом и даже приняли резолюцию, что делегации будут ездить друг к другу в гости. А значит, событие нас сплотило и объединило!» - говорит Радик Динахметов. 

Автор:Ляйсан Закирова
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