Четвертый форум «Моя малая Родина – Атайсал» собрал участников из 10 муниципалитетов Башкирии 

В эти минуты в городе Дюртюли начал свою работу четвертый зональный форум «Моя малая Родина – Атайсал». В нем принимают участие представители 10 районов и городов Башкирии: Агидели, Нефтекамска, Бирского, Благовещенского, Дюртюлинского, Илишевского, Калтасинского, Краснокамского, Кушнаренковского и Янаульского районов.

Форум открылся с просмотра выставки, где муниципалитеты представили самые значимые реализованные проекты. В частности, в Дюртюлинском районе с начала действия программы реализовано 248 проектов, из них более 180 - за прошлый год.

Так, к примеру, предприниматель Рустам Гилязетдинов построил дорогу в деревню Нижнеманчарово. А депутат районного совета, генеральный директор племзавода им. Ленина Альберт Давлетбаев проспонсировал сразу ряд крупных проектов: возвел в родном селе Суккулово мечеть, отремонтировал местный дом культуры, построил хоккейную коробку и обеспечил ребят спортивной формой.