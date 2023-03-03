Четвертый форум «Моя малая Родина – Атайсал» собрал участников из 10 муниципалитетов Башкирии 

В эти минуты в городе Дюртюли начал свою работу четвертый зональный форум «Моя малая Родина – Атайсал». В нем принимают участие представители 10 районов и городов Башкирии: Агидели, Нефтекамска, Бирского, Благовещенского, Дюртюлинского, Илишевского, Калтасинского, Краснокамского, Кушнаренковского и Янаульского районов.
Форум открылся с просмотра выставки, где муниципалитеты представили самые значимые реализованные проекты. В частности, в Дюртюлинском районе с начала действия программы реализовано 248 проектов, из них более 180 - за прошлый год.
Так, к примеру, предприниматель Рустам Гилязетдинов построил дорогу в деревню Нижнеманчарово. А депутат районного совета, генеральный директор племзавода им. Ленина Альберт Давлетбаев проспонсировал сразу ряд крупных проектов: возвел в родном селе Суккулово мечеть, отремонтировал местный дом культуры, построил хоккейную коробку и обеспечил ребят спортивной формой.
В деревне Мамадалево появится свой памятник Скорбящей матери. Сейчас площадка полностью готова, в апреле запланировано официальное открытие. Гости форума могли увидеть наглядно, как будет выглядеть будущий памятник.
Отдельное внимание участники форума уделили теме поддержки участников СВО. Собравшиеся отметили: вызовы времени таковы, что помочь бойцам - одно из важнейших направлений проекта «Атайсал».
Нефтекамск представила компания «Игла», которая с лета прошлого года начала отшивать экипировку для военнослужащих. Ранее это было микропредприятие, которое занималось пошивом флисовой одежды. Теперь шьют все для СВО: от аптечек до бронежилетов. Владельцы предприятия находят спонсоров, которые помогают в закупке материалов, отшивают необходимое обмундирование и отправляют гумконвоем в зону СВО.
«В ассортименте у нас сегодня есть бронежилеты, зоны защиты, подсумки, одежда. Сейчас большой дефицит аптечек, поэтому делаем упор на них. Ткани и другой необходимый материал закупаем в основном в Китае и Беларуси», - рассказал директор компании Антон Бочаров.
Программа форума насыщенная: круглые столы, на которых поднимаются вопросы значимости объединения землячеств в современных условиях, патриотическое воспитание молодежи, проекты комплексных развитий территорий. Кроме того, работают секции для молодежи, мастер-класс от телестудии «Тамыр», страт-сессия для глав сельских поселений и предпринимателей, а во второй половине дня начнёт работу основная дискуссионная площадка «Атайсал – моя малая Родина».
Напомним, общественный проект «Атайсал» запущен по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова для придания системности помощи меценатов своей малой родине. Год полезных дел для малой родины, объявленный в 2023 году руководителем региона, стал продолжением проекта, который показал свою эффективность.
Цикл зональных муниципальных форумов «Моя малая родина — Атайсал» начался 18 ноября 2022 года в Аскино, сообщало информагентство «Башинформ». Второй форум прошёл 9 декабря в Кармаскалах, а 18 февраля единомышленники-меценаты собрались в Туймазах.
Промежуточные итоги подведут 5 мая в Уфе, на республиканском форуме «Атайсал».