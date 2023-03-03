Новости Башкортостана и Уфы
75.47
+0.22
80.19
+0.09
83.37
-1.38
-5 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 14:36

Участники четвертого форума «Атайсал» в Башкирии рассказали о мотивах своей благотворительности

Ляйсан Закирова
Фото:Ляйсан Закирова

В работе четвертого межмуниципального форума «Моя малая родина - Атайсал», который проходит в Дюртюлях, принимают участие меценаты, которые вносят весомый вклад в процветание своих родных сел и деревень.

Один из них - уроженец Краснокамского района, предприниматель Айрат Муртазин. Благодаря его финансовой поддержке в родной деревне Новый Актанышбаш огорожена территория школы, полностью обновлена система электроснабжения, закуплена оргтехника. Также благотворитель закупает для учеников подарки ко Дню знаний и окончанию учебного года. Еще Айрат Муртазин учредил ежегодную премию для отличившихся в учебе старшеклассников. По просьбе сельчан выделил деньги на то, чтобы перестроить бывшую библиотеку в мечеть. Сейчас предприниматель активно поддерживает бойцов СВО и их семьи. К примеру, совсем недавно купил для земляков УАЗ-«буханку». В интервью агентству «Башинформ» признался, что лучшая награда для него - радость и улыбки. 

«Родина для меня - особое понятие. Говорят: отца и мать не выбирают, так вот Родину тоже не выбирают. Она для нас священна. Для меня жизнь - служение для других. Когда делаешь людям добро, оно обязательно возвращается к тебе. И как-то на душе легче становится, когда видишь радостные лица детей, жителей родного края», - объяснил он свое стремление помогать. 

Еще один лидер по количеству сделанных добрых дел форума «Атайсал»  - депутат районного Совета, генеральный директор племзавода им. Ленина Дюртюлинского района Альберт Давлетбаев. Он проспонсировал сразу ряд крупных проектов. Возвел в родном селе Суккулово мечеть, отремонтировал местный дом культуры, закупил костюмы, построил хоккейную коробку и обеспечил ребят формой. В деревне Мамадалево с его финансовым участием появится памятник Скорбящей матери. Сейчас площадка полностью готова, в апреле запланировано официальное открытие. Гости форума могли увидеть, как будет выглядеть скульптура. 

«Я развиваю свое родное село для молодых. Чтобы молодежь оторвать от гаджетов и компьютеров. Сейчас 40-50 детей занимаются хоккеем и фигурным катанием. Интересно, что в самом начале, когда только строили коробку, они выходили и у всех телефоны в руках были. А сейчас с удовольствием гоняют на льду. Значит, все не зря. Это же приятно, когда молодежь видит, что в деревне сейчас не хуже, чем в городе можно жить, все условия есть. Поэтому и вкладываюсь в социальные объекты. Это моя родина, я родился и вырос там, поэтому вкладываюсь в проекты. Мне уже заработанного хватит, деньги есть, пора и социалкой заняться. Без этого никак», - поделился с «Башинформом» Альберт Рафаэлович. 

Ранее «Башинформ» писал о том, что сегодня, 3 марта, в городе Дюртюли проходит зональный форум «Моя малая родина - Атайсал». В нем принимают участие представители 10 близлежащих городов и районов. 

Напомним, общественный проект «Атайсал» запущен по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова для придания системности помощи меценатов своей малой родине. Год полезных дел для малой родины, объявленный в 2023 году руководителем региона, стал продолжением проекта, который показал свою эффективность. 

Цикл межмуниципальных форумов «Моя малая родина — Атайсал» начался 18 ноября 2022 года в Аскино, сообщало информагентство «Башинформ». Второй форум прошёл 9 декабря в Кармаскалах, а 18 февраля единомышленники-меценаты собрались в Туймазах.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика