Участники четвертого форума «Атайсал» в Башкирии рассказали о мотивах своей благотворительности

В работе четвертого межмуниципального форума «Моя малая родина - Атайсал», который проходит в Дюртюлях, принимают участие меценаты, которые вносят весомый вклад в процветание своих родных сел и деревень.

Один из них - уроженец Краснокамского района, предприниматель Айрат Муртазин. Благодаря его финансовой поддержке в родной деревне Новый Актанышбаш огорожена территория школы, полностью обновлена система электроснабжения, закуплена оргтехника. Также благотворитель закупает для учеников подарки ко Дню знаний и окончанию учебного года. Еще Айрат Муртазин учредил ежегодную премию для отличившихся в учебе старшеклассников. По просьбе сельчан выделил деньги на то, чтобы перестроить бывшую библиотеку в мечеть. Сейчас предприниматель активно поддерживает бойцов СВО и их семьи. К примеру, совсем недавно купил для земляков УАЗ-«буханку». В интервью агентству «Башинформ» признался, что лучшая награда для него - радость и улыбки.

«Родина для меня - особое понятие. Говорят: отца и мать не выбирают, так вот Родину тоже не выбирают. Она для нас священна. Для меня жизнь - служение для других. Когда делаешь людям добро, оно обязательно возвращается к тебе. И как-то на душе легче становится, когда видишь радостные лица детей, жителей родного края», - объяснил он свое стремление помогать.

Еще один лидер по количеству сделанных добрых дел форума «Атайсал» - депутат районного Совета, генеральный директор племзавода им. Ленина Дюртюлинского района Альберт Давлетбаев. Он проспонсировал сразу ряд крупных проектов. Возвел в родном селе Суккулово мечеть, отремонтировал местный дом культуры, закупил костюмы, построил хоккейную коробку и обеспечил ребят формой. В деревне Мамадалево с его финансовым участием появится памятник Скорбящей матери. Сейчас площадка полностью готова, в апреле запланировано официальное открытие. Гости форума могли увидеть, как будет выглядеть скульптура.

«Я развиваю свое родное село для молодых. Чтобы молодежь оторвать от гаджетов и компьютеров. Сейчас 40-50 детей занимаются хоккеем и фигурным катанием. Интересно, что в самом начале, когда только строили коробку, они выходили и у всех телефоны в руках были. А сейчас с удовольствием гоняют на льду. Значит, все не зря. Это же приятно, когда молодежь видит, что в деревне сейчас не хуже, чем в городе можно жить, все условия есть. Поэтому и вкладываюсь в социальные объекты. Это моя родина, я родился и вырос там, поэтому вкладываюсь в проекты. Мне уже заработанного хватит, деньги есть, пора и социалкой заняться. Без этого никак», - поделился с «Башинформом» Альберт Рафаэлович.

Ранее «Башинформ» писал о том, что сегодня, 3 марта, в городе Дюртюли проходит зональный форум «Моя малая родина - Атайсал». В нем принимают участие представители 10 близлежащих городов и районов.

Напомним, общественный проект «Атайсал» запущен по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова для придания системности помощи меценатов своей малой родине. Год полезных дел для малой родины, объявленный в 2023 году руководителем региона, стал продолжением проекта, который показал свою эффективность.

Цикл межмуниципальных форумов «Моя малая родина — Атайсал» начался 18 ноября 2022 года в Аскино, сообщало информагентство «Башинформ». Второй форум прошёл 9 декабря в Кармаскалах, а 18 февраля единомышленники-меценаты собрались в Туймазах.