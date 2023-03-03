Благодарность педагогам, день писателя, грипп отступает: новости России и Башкирии утром 3 марта

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции обратился к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника» и дал старт Году педагога и наставника в России. Он поблагодарил педагогическое сообщество, учителей и наставников страны за неизменную веру в Россию и за то, что они передают ее своим ученикам. Напомним, что в мероприятиях открытия тематического года принимают участие и представители Башкирии.

Как сообщается на сайте Кремля, президент поручил продумать возможность предоставления льготной ипотеки гражданам при переселении из зон чрезвычайных ситуаций, например, зон подтопления. Поручение дано по итогам совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече в ассоциации российских банков отметила, что в этом году ожидается рост ипотеки на 15%, но особое внимание будут уделять ее качеству, поскольку рост любой ценой здесь недопустим. По ее мнению, с ресурсами и ликвидностью у банков все достаточно благополучно. В этом году по мере стабилизации обстановки прогнозируется более высокий, чем в 2022 году, прирост средств населения в банках. Поступление средств компаний замедлится до более умеренных темпов и покажет прирост в пределах 15%.

3 марта отмечается Всемирный день писателя. В честь этого в Национальной библиотеке РБ состоится вечер писательского мастерства. В программе мероприятия: встреча с молодыми писателями, автограф-сессия.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом начинает снижаться. Так, за прошедшую неделю она стала меньше на 24%. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В. Несмотря на это необходимо быть внимательным к своему здоровью и при любом недомогании обращаться за медицинской помощью.

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