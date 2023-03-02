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Сегодня, 07:17

Снизились цены, минимум безработицы, в кино - бесплатно: новости России и Башкирии утром 2 марта

телеграм-канал минтруда РБ
Фото:телеграм-канал минтруда РБ

В России началось формирование фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Он будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников специальной военной операции, поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей, сообщает правительство России. Напомним, такую задачу поставил президент России в послании Федеральному собранию.

Росстат впервые в этом году зафиксировал недельную дефляцию в России, что нехарактерно для зимы, когда, например, традиционно допродают овощи. Тем не менее с 21 по 27 февраля зафиксировано снижение цен на 0,02%. Еще одна новость, дающая повод для оптимизма - безработица в России в январе обновила исторический минимум и составила 3,6%.

В Башкирии состоялась всероссийская научно-практическая конференция, приуроченная к 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского. В научном форуме приняли участие представители субъектов РФ, 63 муниципалитетов республики. Они обсудили концептуальные идеи К. Д. Ушинского и тренды современного образования, инновации в отрасли и перспективы ее развития. Ранее «Башинформ» рассказывал, какие еще мероприятия проходят и запланированы в Башкирии в нынешний Год педагога и наставника.

В Уфе в первый день весны для зрителей старшего поколения бесплатно продемонстрировали патриотический фильм «Праведник». Аналогичные благотворительные кинопоказы запланированы в уфимских кинотеатрах 7, 9, 13 марта. Подробности и телефоны для записи – в телеграм-канале минтруда РБ

Минэкологии Башкирии продолжает контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Уже проведено 346  контрольно-надзорных мероприятий. Оформлено 81 дело по административным правонарушениям, 30 из них – административные штрафы на общую сумму 388,5 тыс. рублей.

Подробнее об этих и других новостях – на сайте «Башинформа».

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