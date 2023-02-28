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Вчера, 20:23

В Башкирии из-за неисправного оборудования в 2022 году были отключены от газа 3 тысячи частных домов

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В регионе за прошлый год из-за неисправного оборудования от газоснабжения были отключены три тысячи частных домов. По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберта Лукманова, в таком случае ответственность полностью лежит на собственнике.

«В индивидуальном доме ни один житель не спросит, кто будет восстанавливать, это ответственность жителей»,  - подчеркнул он.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на данный момент из-за неисправности дымоходов и вентканалов от газоснабжения 15 домов отключены полностью, 72 – частично. По словам и. о. министра ЖКХ Ирины Головановой, ответственность полностью лежит на управляющих компаниях.

Автор:Ляйсан Закирова
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