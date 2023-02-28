Дипломы бакалавров в России приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Помощник президента России Андрей Фурсенко сообщил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что дипломы выпускников вузов, обучавшихся по программам бакалавриата, приравняют к дипломам о полном высшем образовании. В случае необходимости в дипломе будет указано, что выпускник является бакалавром, тем не менее это будет считаться полноценным высшим образованием.

Ранее «Башинформ» рассказывал о возвращении России к базовой системе высшего образования, как предложил в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Представители вузовского сообщества считают эту инициативу верной.