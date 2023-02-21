Ученый из Башкирии считает верным решение о возврате к базовой системе высшего образования

По словам исполняющего обязанности ректора Уфимского университета науки и технологий Вадима Захарова, возврат к специалитету в системе высшего образования, о чем было сказано в послании президента России Владимира Путина – верное решение.

«Большое внимание в послании Владимир Путин уделил высшему образованию. По его мнению, мы должны вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах – от 4 до 6 лет. Новая система образования должна соединить в себе то положительное, что было в советское время, и перспективные наработки последних лет. Я также согласен с тем, что опыт последних лет Болонской системы образования нужно использовать. Например, несомненный ее плюс – возможность ступенчато получить высшее образование. Раньше отучившиеся специалисты могли поступать в магистратуру только на платной основе, считалось, что это второе высшее образование. Сегодня рассматривается возможность обучения не два, а один год в магистратуре, причем бесплатно. Двухуровневое образование поможет студенту самостоятельно скорректировать образовательную траекторию и приобрести по возможности две смежные специальности и необходимые компетенции в избранных областях, а также максимально развить во время обучения свои способности, в том числе и в творчестве»,– прокомментировал «Башинформу» Вадим Захаров.