Пенсионеры - участники проекта «Башкирское долголетие. Туризм» смогут поехать в Беларусь

Министерство предпринимательства и туризма Башкирии прорабатывает вопрос реализации в Беларуси проекта, аналогичного с республиканской программой «Башкирское долголетие. Туризм». Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил глава минтуризма Башкирии Рустем Афзалов.

Как рассказал министр предпринимательства и туризма региона, в прошлом году участниками проекта «Башкирское долголетие. Туризм» стали 10 тысяч пенсионеров. Это в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

«В текущем году количество маршрутов увеличено с 35 до 45. В них включено более 100 достопримечательностей и туристических локаций. Линейку маршрутов продолжаем расширять, — отметил Афзалов. — Добавлю, что в настоящее время мы совместно с центром развития туризма прорабатываем вопрос реализации аналогичного проекта с Республикой Беларусь».

По словам министра, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями министерства туризма и культуры Беларуси.

«Они заинтересовались, сказали, что готовы поддержать. Тем более что у нас хорошая подоплека — предстоящий форум „Россия — Беларусь“ в Уфе», — добавил министр предпринимательства и туризма Башкирии.

Напомним, прямые рейсы из Уфы в столицу Беларуси были приостановлены в 2021 году. В понедельник, 6 марта 2023 года из уфимского аэропорта вылетит первый самолет в Минск после приостановки авиасообщения, сообщал «Башинформ».

«Это не должно держать — уже один авиарейс есть. Вы можете треугольником летать. Отсюда вылетели из Уфы, а обратно уже через Москву, пока не появился второй рейс. Но запускайте этот проект. Сумма субсидирования небольшая, но деньги мы найдем, — заявил Глава Башкирии Радий Хабиров. — Я бы вас просил: не упустите этот летний сезон. У них там красивая природа, и замки, да и сам Минск красивый».

Программа «Башкирское долголетие. Туризм» была инициирована Главой республики Радием Хабировым. Благодаря этому социально значимому проекту пенсионеры могут отправиться в бесплатный однодневный тур по родной республике.

«Для нас очень важно, чтобы и на пенсии представители нашего старшего поколения жили активно, интересно, насыщенно. Мы хотим показать им нашу интереснейшую и уникальную республику, — объяснил свое решение Глава Башкирии. — Часто бывает так, что человек родился и всю жизнь проработал в одном районе. Ездил в командировки и на отдых в другие регионы, а по Башкирии и не путешествовал. Не было надобности, да и зачем, на чём… Считаю это крайне несправедливым. У нас полно интереснейших мест. Поэтому мы продолжаем и развиваем программу «Башкирское долголетие».

Республиканский проект «Башкирское долголетие. Туризм» рассчитан до 2024 года. Воспользоваться правом на такую поездку, чтобы посмотреть природные красоты Башкирии, можно раз в год пожилым жителям республики.

Главная цель проекта — знакомство с башкирской природой, ее многочисленными красотами. Не менее важны увеличение продолжительности здоровой жизни пенсионеров, улучшение их настроения, приобщение к путешествиям и, конечно, развитие внутреннего туризма, перечислили «Башинформу» в министерстве предпринимательства и туризма.