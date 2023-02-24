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Сегодня, 11:37

МЧС Башкирии предупредил об угрозе гибели от огня в выходные дни

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Люди гибнут в пожарах чаще всего в выходные дни. Причина большинства смертельных случаев — неосторожное обращение с огнём самих погибших, сообщили в главном управлении МЧС России по Башкирии.

Ведомство обратилось с призывом соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросеть, перед тем, как лечь спать, выключать электроприборы и следить за печным отоплением. Также часто приводит к гибели в огне курение в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

"Просим обратить особое внимание на одиноко проживающих граждан престарелого возраста и детей. Если вы почувствовали запах газа в квартире немедленно перекройте газопроводный кран. Ни в коем случае не включайте и не выключайте электроприборы. Не зажигайте огонь", - говорит сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по РБ Андрей Зайцев.

В случае происшествия звонить по номеру 101 или 112.

Напомним, в Башкирии за сутки зарегистрированы два смертельных случая от пожара. Тела погибших пожарные нашли в селе Киргиз-Мияки и в деревне Кляшево, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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