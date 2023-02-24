Сегодня, 24 февраля, в Башкирии в пожаре погиб пожилой мужчина. В главном управлении МЧС России по республике информагентству «Башинформ» сообщили, что сигнал о возгорании жилого дома в ведомство поступила в 7:06 часов. Огонь полыхал по улице Восточная в деревне Киргиз-Мияки Миякинского района.

Пожар в бревенчатом доме размером 4×6 метров тушили силы и средства МЧС России и добровольная пожарная команда районного центра. Они справились с огнём за 15 минут. Но, к сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено тело мужского пола, предположительно хозяина дома, 1958 г.р.

Сейчас специалисты выясняют причину пожара, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.