В Башкирии за сутки зарегистрирован второй смертельный случай от пожара

Сегодня, 24 февраля, в Башкирии на месте пожара обнаружен ещё один погибший, сообщили информагентству «Башинформ» в главном управлении МЧС России по республике.

Сообщение о пожаре в деревне Кляшево Чишминского района поступило на пульт ведомства 05:30 утра: горел жилой дом по улице Городской. На место происшествия прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. Ближе к шести утра они пожар локализовали, чуть позже открытое горение было полностью ликвидировано.

«В результате пожара огнём значительно повреждён бревенчатый дом размером 6×8 метров. К сожалению, в ходе проливки и разбора конструкций обнаружены фрагменты тела, предположительно мужчины, 1965 года рождения», — уточнили в МЧС.

Специалисты выясняют причину возгорания. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Ранее в сгоревшем доме был обнаружен погибший мужчина в деревне Киргиз-Мияки, информировал «Башинформ».