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Вчера, 16:30

Стало известно, какие языки понимает пес из Башкирии, спасший двух человек в Турции

ЦУР Башкирии
Фото:ЦУР Башкирии

Внештатный кинолог аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Надежда Отвесова рассказала, команды на каких языках понимает пес-спасатель Торин, который после землетрясений в Турции помог вытащить из-под завалов двух людей.

«Он знает команды на русском, башкирском, немецком и английском языках. Когда Торину удается кого-то обнаружить, он подает сигнал голосом. Если человек жив — это будет один вид лая, если погиб — немного другой», — поделилась Надежда Отвесова в эфире передачи «Салям» на телеканале БСТ из ЦУР Башкирии.

Подробнее о работе кинолога со своим четвероногим напарником на территории турецкого города Кахраманмараша, пострадавшего от масштабного природного катаклизма, читайте в материале «Башинформа».

Напомним, Торин участвует в международной премии «Мой ласковый и нужный зверь!», став одним из лидеров народного голосования.

Видео:ЦУР Башкирии
Автор:Иван Вавилов
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