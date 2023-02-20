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Сегодня, 12:21

В 2023 году в Башкирии начнут проектировать Евразийский музей кочевых цивилизаций

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В текущем году в Башкирии будут решены все земельные вопросы, касающиеся Евразийского музея кочевых цивилизаций, и начнется проектирование музея, а также будет установлен визит-центр. Об этом на оперативном совещании правительства Башкирии сообщил Глава РБ Радий Хабиров.

Презентация проекта будущего музея, который разместится на территории мавзолея Тура-хана в Чишминском районе, прошла 14 февраля, ранее об этом подробно рассказывал «Башинформ». В ходе мероприятия Радий Хабиров поручил пересмотреть архитектурный проект визит–центра, отметив, что нынешний не соответствует общей идее и концепции музея. Предполагается, что в визит-центре разместят мини-экспозицию исторических артефактов, лекционный амфитеатр, кафе и смотровую площадку.

Напомним, что идею и проект музея высоко оценили ведущие российские ученые историки и их коллеги из ближнего зарубежья в ходе международной научно-практической конференции «Кочевые цивилизации средневековой Евразии», состоявшейся в декабре 2022 года.

Автор:Роман Якимчук
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