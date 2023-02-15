Дорогу осилит идущий: в Башкирии создают Евразийский центр кочевых цивилизаций

На огромной территории евразийского пространства кочевали народы, которые сейчас живут в разных государствах. И наша задача всем напомнить, что мы - выходцы из большой евразийской истории и пространства, где кочевали наши предки. Об этом Глава Башкортостана заявил после обсуждения проекта концепции создаваемого в республике Евразийского музея кочевых цивилизаций.
Напомним, с инициативой по созданию нового музея на открытии историко-музейного комплекса «Шульган-Таш» 9 июля 2022 года выступил Радий Хабиров. Он тогда отметил, что республика находится на пересечении исторических кочевых путей в так называемую Великую степь. В связи с этим народы и национальности, проживающие сегодня в регионе, имеют общие корни в культурных и бытовых традициях и обычаях со многими странами Азии.
«Мы понимаем, где родились, откуда вышли. Важно понять — кто мы. Это следующий этап познания, который в перспективе позволит пройти Евразийский музей кочевых цивилизаций» — цитировал Радия Хабирова «Башинформ».
Согласно распоряжению Главы Башкортостана сформирована рабочая группа по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. 30 августа прошлого года в Чишминском районе руководитель региона Радий Хабиров провёл её первое выездное совещание.
18 октября на заседании рабочей группы Глава Башкортостана отметил, что Евразийский музей кочевых цивилизаций уже становится точкой роста для широкого спектра проектов в различных отраслях.
«Этот масштабный объект должен отвечать интересам республики и привлекать большое число гостей — туристов, научных работников, деятелей искусства и культуры, спортсменов и просто жителей, которые будут приезжать сюда семьями, — сказал Радий Хабиров. — Чтобы реализовать этот проект, важно регулярно „сверять часы“ и решать актуальные вопросы».
14 февраля в ЦУР Радий Хабиров провёл широкое обсуждение концепции Евразийского музея кочевых цивилизаций с руководителями министерств и ведомств, депутатами Государственного Собрания — Курултая республики, архитекторами и проектировщиками, представителями научного сообщества и сферы туризма, общественными деятелями.
Директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики Данир Гайнуллин представил научное обоснование проекта создания музея. Он ознакомил участников с ходом археологических изысканий на территории Уфимского, Чишминского и Салаватского районов. Найденные артефакты подтверждают значимость территории современного Башкортостана в развитии кочевых народов золотоордынского периода.
«При поддержке правительства республики мы сформировали современную материально-техническую базу для исследований, в том числе с использованием цифровых технологий, – отметил Данир Гайнуллин. – Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что территория Башкортостана являлась важной административной единицей».
В этом году учёные республики планируют принять участие в девяти археологических экспедициях, в том числе с зарубежными коллегами. Итоги этой работы подведут в декабре 2023 года на III Международной научно-практической конференции «Мажитовские чтения», которая посвящена памяти учёного-археолога, профессора, доктора исторических наук Нияза Мажитова.
Основой концепции музея является идея кочевья как особого образа жизни – постоянного движения кочевых народов в степях Евразии, связанного с этим высокого уровня мобильности и коммуникаций.
Экспозиционная составляющая музея будет разделена на несколько хронологических периодов, начиная от появления первых людей на Урале до формирования на территории Башкирии мощных очагов степной культуры, включая один из административных центров Золотой Орды и добровольного вхождения в состав Русского государства. Затем будут представлены залы, посвященные эпохе бронзы, раннего железного века, раннего и позднего средневековья.
Экспозиции будут создаваться с опорой на самые современные музейные технологии, которые использованы при создании музейного комплекса «Шульган-Таш». Они будут включать большое количество карт, мультимедиа, специально созданных копий, реконструкций ярких музейных экспонатов. В них будут органично вплетены аутентичные археологические экспонаты, исторические документы, отметил директор автономной некоммерческой организации «Евразийский музей кочевых цивилизаций» Николай Григорьев.
«Южный Урал мы предлагаем рассматривать как Евразию в миниатюре. Это место, где соседствует несколько природных и ландшафтных зон, культурных областей. И в этом отношении наш регион уникален. Народы южного Урала стояли у истоков евразийской интеграции», - считает Николай Григорьев.
Вторая по значимости составляющая проекта – создание на базе музея одного из крупнейших в стране центров междисциплинарных археологических исследований с лабораториями, аудиториями и конференц-залами. Будет сделан упор на цифровые методы изучения археологических материалов, памятников эпиграфики и палеографии.
В марте 2023 года на территории будущего музея начнут строить визит-центр «Тура-Хан» площадью 200 кв. м. В нём разместят мини-экспозицию исторических артефактов, лекционный амфитеатр, кафе и смотровую площадку, рассказал генеральный директор экспертно-проектного бюро «Архтамга» Рустам Алибаев.
Рядом с музейным комплексом оборудуют территорию Центра башкирской лошади и ловчих птиц с манежами для скачек, глэмпингом, ремесленной деревней и другими этно-историческими площадками.
«Мы планируем открыть здесь кумысный центр, установить колодно-бортевую пасеку. Ремесленная деревня будет работать не только как выставочная экспозиция, там будут производить продукцию и продавать ее посетителям. Особое внимание будем уделять ремеслам, развитым у нас в республике: производство войлока, тканых изделий, изделий из бересты, бортевых колод, саней», - отметил заместитель директора республиканского Центра развития туризма Артур Идельбаев.
Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова отметила, что все объекты музейного комплекса должны быть адаптированы для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Глава Башкортостана предложил проектировщикам подумать над увеличением площади музея для размещения в том числе художественных экспозиций, проведения различных мероприятий. Кроме того, важно предусмотреть большую площадку для научно-исследовательской работы.
«Идея в том, чтобы на этой территории собрать все направления. А на открытой площадке должен быть амфитеатр на несколько тысяч зрителей. Мы видим, что здесь уже формируется большая туристическая точка притяжения. В моём понимании – одна из самых больших в нашей республике. Поэтому проект рассчитан не на год, два или три. Наверное, он будет идти лет пять-шесть, – сказал Радий Хабиров. – В случае с этим музеем не надо торопиться, важно всё делать на «отлично». Поверхностного подхода здесь быть не должно».
Уже в 2023 году турпоток на площадку будущего музея может достичь 20 тысяч человек, а в 2024 году – вырасти в два-три раза. Этому будет способствовать насыщенная событийная повестка, связанная с тематикой музейного комплекса.
Министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов сообщил, что в 2023 году на площадке планируют провести молодёжный сабантуй, спортивные состязания по стрельбе из лука «Мәргән уҡсы» и многоборью «Бэйге», фестиваль народно-художественных промыслов. В перспективе ключевым событием может стать историко-этнографический фольклорный фестиваль «Путь кочевника».
«В рамках этого праздника планируется театрализованное представление по мотивам дастана «Чинхиз нэмэ» о встрече башкирских биев с Чингисханом для передачи родовых атрибутов. Будут спортивные состязания по народным видам спорта. Фестиваль мы планируем сделать ежегодным. Осенью мы планируем проводить фестиваль народно–художественных промыслов и кухни кочевых народов, а летом молодежный сабантуй и молодежный полевой археологический лагерь. Предлагается воссоздать этнодеревню «Йэйлэу», где можно будет погрузиться в быт и обычаи башкирского народа. Посещение музея кочевых цивилизаций будет включено в турмаршруты проектов «Башкирское долголетие. Туризм» и «Школьный туризм». Мы уже ведем подготовку гидов для экскурсии по этому направлению», - сказал Рустем Афзалов.
Территория будущего музея в этом году станет одной из центральных площадок проведения ежегодной акции «Лес Победы». По словам Радия Хабирова, нужно разработать план посадки деревьев с учетом размещения объектов и привлечь к этому ландшафтных дизайнеров.
«Задача проекта – сделать не только региональный музей, он должен стать научным, культурным, образовательным, туристическим центром истории кочевых цивилизаций», - отметил Радий Хабиров.
Первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия – главный археолог Москвы Леонид Кондрашов отметил высокий просветительский потенциал проекта.
«Нашу общую историю важно изучать, чтобы идти в будущее. Отрадно, что у вас в регионе есть понимание того, как включать будущие объекты в повседневную жизнь людей, привлекать гостей всех возрастов и социальных слоёв. Уверен, этот проект позволит показать всему миру зарождение и развитие кочевых цивилизаций», - отметил он.
В Чишминском районе также планируется построить большой санаторный комплекс, включающий водо-, грязе-, кумысолечение, иппотерапию, спа-процедуры.
Близость к столице Башкирии, международному аэропорту «Уфа» сделает эту территорию популярным местом для гостей республики, а также для тех, кто вместе с семьей захочет здесь провести выходные, узнать новые страницы истории края.
Заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев считает, что археологические находки, которые обнаружили на месте раскопок в районе исторического селища Подымалово-1 в Уфимском районе, дорогого стоят и говорят о том, что в Башкортостане сходились пути кочевых цивилизаций. Среди найденных находок – гончарная керамика, элементы воинской экипировки, предметы быта – всего более 2 тысяч артефактов. Эксперты относят их к IX–XI векам.
Территория, где сейчас стоят мавзолеи Хусейн-бека, Тура-хана, Малый кешене, была одним из центров древних кочевий. Именно сюда приезжали проповедники и высокие чины Золотой Орды. Здесь размещались торговые стоянки на караванных путях, следовавших из Волжской Булгарии и верховья Камы в Среднюю Азию и Сибирь. Именно эти территории стали одними из центров консолидации башкирского этноса.
«Летом прошлого года мы провели археологические исследования золотоордынского селища «Подымалово-1» и получили уникальные результаты. К примеру, наши ученые обнаружили ремесленный центр, включающий 9 археологических комплексов – косторезную мастерскую, печи для выплавки руды и изготовления металла, горны сложной конструкции для обжига керамики. Нашли фрагменты ювелирных украшений, две монеты середины XIV века, большое количество изделий из кашинэ, покрытого поливой, которые были произведены в столичных центрах Золотой Орды и городах Средней Азии. Найдены фрагменты ременной гарнитуры мужчин, вооружения конников и многое другое», - сказал Урал Кильсенбаев.
По мнению ученых, эти находки указывают на связь жителей поселения с городскими центрами Нижнего Поволжья и Средней Азии. А наличие на прилегающей территории белокаменных мавзолеев говорит о том, что территория Башкирии была составной и значимой частью Улуса Джучи, местом пересечения торговых путей, кочевий, зоной формирования древнебашкирской народности.
«Мы знаем не понаслышке, а изнутри и уделяем внимание развитию научной составляющей. Сегодня нам дали поручения создать базовую кафедру и образовательный кластер. Это представляет особый интерес для нас. Мы работаем над научным и просветительским наполнением центра, чтобы он был центром притяжения. Для школьников здесь можно проводить открытые уроки по истории, а студенты смогут заниматься научными исследованиями», - сказал директор Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН Сергей Емелин.
Сегодня ученые спорят: в честь кого был возведен мавзолей Тура-хана? Какова была его роль в истории Южного Урала и башкир? Как было выяснено в ходе недавних научных экспедиций наших ученых в Казахстан и Узбекистан, термин «тюря» обозначал не царствовавших ханских сыновей. В то же время он означал удельного властителя, имеющего право и на ханскую власть. Таким образом, мы можем допускать, что вошедший в состав Золотой Орды Башкортостан управлялся ханским наместником – Тюра-ханом. А мавзолей Тура-хана установлен над захоронением человека, занимавшего высокий статус в Золотоордынском государстве.
Эти данные не оставляют сомнений в том, что именно здесь, на территории современной Башкирии был расположен один из административных центров кочевой цивилизации эпохи средневековья.
По итогам обсуждения Глава Башкортостана поручил доработать проект.
«По сути, мы планируем не просто музей, а Евразийский центр. Поэтому там должны быть музей, научная, археологическая, культурологическая, этнологическая составляющие. Со временем мы, наверное, назовём его Евразийский научно-культурный центр кочевых цивилизаций. Он даст нам возможность заглянуть вглубь истории республики, народов, проживающих в евразийском пространстве. Понять роль башкирского этноса, Башкортостана в больших цивилизационных исторических процессах. При грамотной реализации этого проекта мы получим уникальный центр, который станет гордостью республики», - сказал Радий Хабиров.
Будущий Евразийский центр кочевых цивилизаций станет не только своего рода туристической Меккой.
Башкирия всегда играла особую, значимую роль в жизни, истории и судьбе России, сказал президент России Владимир Путин в ходе своего визита в январе этого года в столицу республики. Интервью журналистам федеральных СМИ он дал у трапа самолета.
«Здесь ничего придумывать не нужно. Начнем с того, что с момента добровольного вхождения в состав Российской империи башкиры также добровольно взяли на себя особую миссию — защиту внешних рубежей единого Отечества. Кроме всего прочего, Уфа — столица республики, где мы сейчас находимся, всегда была одним из значимых центров российского ислама. Ислама просвещенного, творческого и очень уважаемого в исламском мире и в то же время патриотически ориентированного, настроенного на взаимодействие со всеми другими традиционными конфессиями нашей страны», - сказал тогда Владимир Путин.
И республика в очередной раз становится регионом, который играет объединяющую роль евразийских народов.
История кочевого мира стала важной частью государственного наследия нашей страны и время все расставило на свои места.
«Российская империя не сформировалась бы в таком масштабе и своем величии без кочевников, которые сыграли важную роль в истории человечества. Они способствовали распространению различного рода инноваций, внесли свой вклад в сокровищницу мировой культуры, в этническую историю народов Старого Света», - считает академик Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук Николай Крадин.