Дорогу осилит идущий: в Башкирии создают Евразийский центр кочевых цивилизаций

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова отметила, что все объекты музейного комплекса должны быть адаптированы для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Глава Башкортостана предложил проектировщикам подумать над увеличением площади музея для размещения в том числе художественных экспозиций, проведения различных мероприятий. Кроме того, важно предусмотреть большую площадку для научно-исследовательской работы.

«Идея в том, чтобы на этой территории собрать все направления. А на открытой площадке должен быть амфитеатр на несколько тысяч зрителей. Мы видим, что здесь уже формируется большая туристическая точка притяжения. В моём понимании – одна из самых больших в нашей республике. Поэтому проект рассчитан не на год, два или три. Наверное, он будет идти лет пять-шесть, – сказал Радий Хабиров. – В случае с этим музеем не надо торопиться, важно всё делать на «отлично». Поверхностного подхода здесь быть не должно».

Уже в 2023 году турпоток на площадку будущего музея может достичь 20 тысяч человек, а в 2024 году – вырасти в два-три раза. Этому будет способствовать насыщенная событийная повестка, связанная с тематикой музейного комплекса.

Министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов сообщил, что в 2023 году на площадке планируют провести молодёжный сабантуй, спортивные состязания по стрельбе из лука «Мәргән уҡсы» и многоборью «Бэйге», фестиваль народно-художественных промыслов. В перспективе ключевым событием может стать историко-этнографический фольклорный фестиваль «Путь кочевника».

«В рамках этого праздника планируется театрализованное представление по мотивам дастана «Чинхиз нэмэ» о встрече башкирских биев с Чингисханом для передачи родовых атрибутов. Будут спортивные состязания по народным видам спорта. Фестиваль мы планируем сделать ежегодным. Осенью мы планируем проводить фестиваль народно–художественных промыслов и кухни кочевых народов, а летом молодежный сабантуй и молодежный полевой археологический лагерь. Предлагается воссоздать этнодеревню «Йэйлэу», где можно будет погрузиться в быт и обычаи башкирского народа. Посещение музея кочевых цивилизаций будет включено в турмаршруты проектов «Башкирское долголетие. Туризм» и «Школьный туризм». Мы уже ведем подготовку гидов для экскурсии по этому направлению», - сказал Рустем Афзалов.

Территория будущего музея в этом году станет одной из центральных площадок проведения ежегодной акции «Лес Победы». По словам Радия Хабирова, нужно разработать план посадки деревьев с учетом размещения объектов и привлечь к этому ландшафтных дизайнеров.

«Задача проекта – сделать не только региональный музей, он должен стать научным, культурным, образовательным, туристическим центром истории кочевых цивилизаций», - отметил Радий Хабиров.

Первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия – главный археолог Москвы Леонид Кондрашов отметил высокий просветительский потенциал проекта.

«Нашу общую историю важно изучать, чтобы идти в будущее. Отрадно, что у вас в регионе есть понимание того, как включать будущие объекты в повседневную жизнь людей, привлекать гостей всех возрастов и социальных слоёв. Уверен, этот проект позволит показать всему миру зарождение и развитие кочевых цивилизаций», - отметил он.

В Чишминском районе также планируется построить большой санаторный комплекс, включающий водо-, грязе-, кумысолечение, иппотерапию, спа-процедуры.

Близость к столице Башкирии, международному аэропорту «Уфа» сделает эту территорию популярным местом для гостей республики, а также для тех, кто вместе с семьей захочет здесь провести выходные, узнать новые страницы истории края.

Заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев считает, что археологические находки, которые обнаружили на месте раскопок в районе исторического селища Подымалово-1 в Уфимском районе, дорогого стоят и говорят о том, что в Башкортостане сходились пути кочевых цивилизаций. Среди найденных находок – гончарная керамика, элементы воинской экипировки, предметы быта – всего более 2 тысяч артефактов. Эксперты относят их к IX–XI векам.

Территория, где сейчас стоят мавзолеи Хусейн-бека, Тура-хана, Малый кешене, была одним из центров древних кочевий. Именно сюда приезжали проповедники и высокие чины Золотой Орды. Здесь размещались торговые стоянки на караванных путях, следовавших из Волжской Булгарии и верховья Камы в Среднюю Азию и Сибирь. Именно эти территории стали одними из центров консолидации башкирского этноса.

«Летом прошлого года мы провели археологические исследования золотоордынского селища «Подымалово-1» и получили уникальные результаты. К примеру, наши ученые обнаружили ремесленный центр, включающий 9 археологических комплексов – косторезную мастерскую, печи для выплавки руды и изготовления металла, горны сложной конструкции для обжига керамики. Нашли фрагменты ювелирных украшений, две монеты середины XIV века, большое количество изделий из кашинэ, покрытого поливой, которые были произведены в столичных центрах Золотой Орды и городах Средней Азии. Найдены фрагменты ременной гарнитуры мужчин, вооружения конников и многое другое», - сказал Урал Кильсенбаев.

По мнению ученых, эти находки указывают на связь жителей поселения с городскими центрами Нижнего Поволжья и Средней Азии. А наличие на прилегающей территории белокаменных мавзолеев говорит о том, что территория Башкирии была составной и значимой частью Улуса Джучи, местом пересечения торговых путей, кочевий, зоной формирования древнебашкирской народности.