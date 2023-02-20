Новости Башкортостана и Уфы
74.76
0
79.61
0
84.01
+1.01
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 07:09

Минимум безработицы, короткая неделя, проверка снегоходов: новости России и Башкирии на 20 февраля

минэкологии РБ
Фото:минэкологии РБ

По данным правительства России, ситуация на рынке труда остается стабильной. По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тыс. и составляет 559 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне – 0,7%. К концу 2022 года уровень безработицы достиг минимального за год значения – 3,7% по методологии Международной организации труда. В целом за прошлый год численность безработных граждан снизилась на 445 тыс. человек, или на 13,8%. С марта 2022 года в 68 регионах уровень безработицы снизился, в их числе и Башкирия, ранее ситуацию на рынке труда подробно анализировал «Башинформ».

Предстоящая рабочая неделя продлится всего 3 дня, россиян ожидают выходные дни с 23 по 26 февраля. Кроме того, среда, 22 февраля будет коротким днем (продолжительность рабочего времени сократится на 1 час). Для тех, кто работает в режиме шестидневки, 25 февраля будет рабочим.

В Башкирии продолжается операция «Снегоход». В минувшие выходные сотрудники минэкологии РБ совместно с представителями ассоциации охотников и рыболовов, гостехнадзора, Росгвардии и общественных инспекторов провели рейд в Кигинском районе. В результате выявлены нарушения правил охоты, составлены 4 административных протокола, кроме того, выявлены нарушения и по линии гостехнадзора. Напомним, цели операции - профилактика правонарушений в процессе эксплуатации техники, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охрана окружающей среды.

Минпросвещения РФ приняло решение проводить «Разговоры о важном» и для родителей, сейчас прорабатывается формат таких занятий, об этом сообщают СМИ со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Кравцова.  

Тем временем школьники и студенты Башкирии и их родители могут подключиться к всероссийской акции «Мой учитель родного языка» и поздравить своих педагогов, например в стихах, с помощью фото или видео. Итоги акции подведут на онлайн-марафоне 21 февраля. Подробности участия – здесь.

Подробнее об этих и других новостях – на сайте «Башинформа».

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика