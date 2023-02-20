Минимум безработицы, короткая неделя, проверка снегоходов: новости России и Башкирии на 20 февраля

По данным правительства России, ситуация на рынке труда остается стабильной. По сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 тыс. и составляет 559 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне – 0,7%. К концу 2022 года уровень безработицы достиг минимального за год значения – 3,7% по методологии Международной организации труда. В целом за прошлый год численность безработных граждан снизилась на 445 тыс. человек, или на 13,8%. С марта 2022 года в 68 регионах уровень безработицы снизился, в их числе и Башкирия, ранее ситуацию на рынке труда подробно анализировал «Башинформ».

Предстоящая рабочая неделя продлится всего 3 дня, россиян ожидают выходные дни с 23 по 26 февраля. Кроме того, среда, 22 февраля будет коротким днем (продолжительность рабочего времени сократится на 1 час). Для тех, кто работает в режиме шестидневки, 25 февраля будет рабочим.

В Башкирии продолжается операция «Снегоход». В минувшие выходные сотрудники минэкологии РБ совместно с представителями ассоциации охотников и рыболовов, гостехнадзора, Росгвардии и общественных инспекторов провели рейд в Кигинском районе. В результате выявлены нарушения правил охоты, составлены 4 административных протокола, кроме того, выявлены нарушения и по линии гостехнадзора. Напомним, цели операции - профилактика правонарушений в процессе эксплуатации техники, обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охрана окружающей среды.

Минпросвещения РФ приняло решение проводить «Разговоры о важном» и для родителей, сейчас прорабатывается формат таких занятий, об этом сообщают СМИ со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Кравцова.

Тем временем школьники и студенты Башкирии и их родители могут подключиться к всероссийской акции «Мой учитель родного языка» и поздравить своих педагогов, например в стихах, с помощью фото или видео. Итоги акции подведут на онлайн-марафоне 21 февраля. Подробности участия – здесь.

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