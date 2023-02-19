Рабочий задел: как на рынок труда Башкирии повлияли санкции и каковы его перспективы?

Весной 2022 года, когда против России был введен беспрецедентный объем экономических санкций, а иностранные компании стали массово уходить с российской рынка, эксперты предрекали резкий всплеск безработицы. Однако, спустя год, коллапса в сфере занятости не произошло, а уровень безработицы в нашем регионе оказался одним из самых низких в стране.

По итогам 2022 года в Башкирии был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы по методологии Международной организации труда – 3,4%, что несколько выше среднего значения по ПФО (3,1%), но ниже, чем в целом по России (3,8%). Если на начало года число безработных по расчетам методологии составляло в республике 83 тысячи человек, то на конец декабря – 65 тысяч.

Уровень официально регистрируемой безработицы составил в Башкирии 0,83% от трудоспособного населения или 15,9 тысяч человек, стоящих на бирже труда. В начале прошлого года данный показатель достигал 22 тысяч соискателей, то есть сократился в 1,4 раза. При этом количество свободных вакансий в настоящее время достигает 42 тысяч, почти в три раза превышая число зарегистрированных в службе занятости. Другой важный показатель оценки рынка труда – регистрируемое в пенсионном фонде соотношение числа уволенных и принятых на работу. На конец года это соотношение в Башкирии было положительным – работу нашло на 1800 человек больше, чем ее потеряло.

Меры поддержки

Устойчивость рынка труда нашего региона к санкционным рискам эксперты объясняют влиянием целого комплекса причин, среди которых главную роль сыграли особенности экономики и меры поддержки со стороны государства.

«В прошлом году на фоне обозначившихся кризисных явлений мы запросили у минтруда России выделение финансовой помощи, - заявила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова. - В итоге в 2022 году на меры по снижению напряженности на рынке труда нашему региону было выделено полтора миллиарда рублей. Мы взяли на контроль все предприятия и в ежедневном режиме отслеживали ситуацию. Во время вынужденных простоев на машиностроительных заводах и ряде других пострадавших от санкций предприятиях нашей республики для 13 тысяч их сотрудников были организованы оплачиваемые государством работы по временной занятости на своих рабочих местах. На эти цели мы получили один из самых больших в России объемов финансирования – 1,5 миллиарда рублей. Больше – 3 миллиарда было только в Самарской области, но там практически все деньги ушли на помощь АвтоВАЗу».

Еще 13 тысяч жителей республики участвовало в оплачиваемых общественных работах по благоустройству или в сельском хозяйстве. Зарплата здесь составляет 24,3 тысячи рублей, плюс еще может доплачивать работодатель. В целом, благодаря предпринятым мерам, работу удалось сохранить 30 тысячам жителей Башкирии. Еще 3600 сотрудников, находящихся под риском увольнения, смогли переобучиться или повысить свою квалификацию. Это первое место в стране. На 2023 год для Башкирии на стабилизацию рынка труда запланировано выделить около 1,4 миллиардов рублей, что внушает обоснованный оптимизм.

Несостоявшийся исход

Наибольшие риски для сферы занятости были связаны с уходом иностранных компаний. По информации минтруда РБ, в настоящий момент сотрудники ушедших из России иностранных компаний к ним не обращались. Отчасти это связано с особенностью экономки нашего региона. Среди крупных ушедших брендов – шведский гипермаркет ИКЕА, французский «Декатлон» и одна фирма из нефтегазового комплекса. Остальные иностранные игроки либо сменили торговую марку, как трансформаторный завод компании «Сименс», либо продолжили работу в обычном режиме, как австрийский производитель керамической плитки «Ласселсбергер» и деревообрабатывающий комбинат «Кроношпан».

«Проблем с уходом иностранных компаний и связанных с этим массовых увольнений у нас не было, - отметила Ленара Иванова. – Мы обращались в республиканский филиал компании ИКЕА, но нам сказали, что не нуждаются в помощи и будут сами решать вопрос со своими сотрудниками».

Эксперты говорят о том, что проблемы с уволенными сотрудниками зарубежных фирм могут возникнуть несколько позднее, поскольку иностранные работодатели выплачивают при увольнении выходное пособие в размере до 10 полноценных месячных зарплат. Однако с учетом небольшого числа ушедших из Башкирии зарубежных фирм, данная проблема вряд ли будет серьезной. Согласно данным минтруда РБ, сейчас в регионе есть в обшей сложности 15 организаций с иностранным участием, которые не ушли из республики и подают сведения о неполной рабочей занятости, то есть находятся режиме ожидания и стараются не потерять свой квалифицированный персонал.

Курс на восстановление

По данным официальных и неофициальных источников, сейчас в Башкирии прослеживается восстановление рынка труда, что говорит о постепенном преодолении кризиса и адаптации экономики к работе в новых условиях.

«В мае прошлого года мы наблюдали в Башкирии снижение числа вакансий на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 года, - говорит руководитель пресс-службы одной из рекрутинговых агентств Ольга Осипова. – В этом году мы отмечаем рост числа вакансий на один процент. Кажется немного, но это превышает показатели докризисного января 2022 года. Наиболее востребованы квалифицированные рабочие кадры, медики, сотрудники промышленных производств. Как и ранее, на рынке труда наблюдается дисбаланс. Если работодатели ищут в основном технических специалистов, то среди соискателей преобладают офисные сотрудники и неквалифицированный линейный персонал».

Схожим образом состояние дел оценивают и в официальных инстанциях нашего региона.

«Мы в еженедельном режиме мониторим ситуацию с предприятиями, где есть риск увольнения людей, перехода сотрудников на неполную рабочую неделю или в неоплачиваемые отпуска, - говорит Ленара Иванова. - Если в начале последнего кризиса таких предприятий было 18 тысяч, то на сегодняшний день осталось 1800. Число людей, находящихся под риском увольнения, сократилось с пиковых показателей июля прошлого года в 10 тысяч человек до 6,4 тысяч в 260 организациях в феврале 2023-го. Многие предприятия оправились от шока и вернулись к привычному режиму работы».

Что касается официальных вакансий, то в Башкирии около 80% процентов предложений на бирже труда составляют рабочие профессии. Постоянно требуются водители, арматурщики, электромонтеры, сотрудники ЖКХ, младшие медработники. К примеру, на республиканской бирже труда есть 2000 вакансий водителей автотранспорта на среднюю зарплату 31,7 тысяч рублей. Также требуется 900 операторов швейного оборудования с предлагаемым заработком в 25 тысяч в месяц. Соискатели по инженерным специальностям могут рассчитывать на доход в 35 тысяч рублей. При этом по уровню предлагаемой зарплаты отмечен существенный 16-процентный рост по сравнению с прошлым годом. Сегодня средняя зарплата по предлагаемым вакансиям составляет 28 тысяч рублей, а в прошлом году она была на уровне 24 тыс. руб.

Региональный подъем

Наряду с адаптацией к новым условиям работы экономики, в Башкирии создается задел для обеспечения занятости граждан в долгосрочной перспективе. В первую очередь, это касается подготовки квалифицированных инженерных кадров. Без них невозможно обеспечить набирающий силу процесс импортозамещения, и именно с этим связан дефицит таких специалистов на федеральном и республиканском рынке труда.

Для достижения намеченных показателей передовая инженерная школа Уфимского университета науки и технологий «Моторы будущего» получит федеральный грант в размере 348 миллионов рублей. УУНиТ вошел в число 30 российских вузов, которым выделят федеральное финансирование на развитие передовых инженерных школ. Гранты будут распределены между передовыми инженерными школами по трем группам в зависимости от достигнутых результатов.

«Ученые, исследователи, инженеры Башкортостана в очередной раз доказали, что наша наука вносит существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета авиационной отрасли России», - отметил Глава республики Радий Хабиров.

Также в Башкирии формируются специальные территории, где создаются особо благоприятные условия для развития производства и появления новых рабочих мест. На сегодняшний день в республике насчитывается 12 индустриальных парков, 18 технопарков, пять территорий опережающего развития и особая экономическая зона «Алга». Последняя второй год подряд становится самой динамично развивающейся среди ОЭЗ промышленно-производственного типа. Сейчас в ОЭЗ «Алга» действует 12 резидентов с общим объемом инвестиций более 42 миллиардов рублей, благодаря которым будет создано более 2 тысяч новых рабочих мест.

«Мы развиваемся несмотря ни на что, - подытожил Радий Хабиров, - И весь этот период нашего мощного прорыва приходится на непростые годы, которые были связаны с пандемией, а затем с беспрецедентным санкционным давлением. Но живучесть нашей экономики очень высока и она показывает положительную динамику».