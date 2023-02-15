В Башкирии в рамках региональной программы открыли 55 новых ФАПов

В республике с начала действия региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Башкортостан» открылось 55 фельдшерско-акушерских пунктов. Из них восемь были открыты в прошлом году. Данные озвучили на итоговой коллегии минздрава Башкирии. Как ранее писал «Башинформ», в 2023-2025 годы в регионе планируется возвести из модульных конструкций 286 ФАПов.

Кроме того, в Бирске и селе Чекмагуш заработали новые поликлиники, в селах Дюмеево и Старые Туймазы - врачебные амбулатории.

В этом году планируется завершить строительство поликлиник Баймакской, Кармаскалинской и Месягутовской ЦРБ, больницы на 63 койки со станцией скорой помощи в селе Большеустьикинское, начать строительства поликлиники в Кушнаренково.

По информации регионального минздрава, в прошлом году закупили 3143 единицы медицинского оборудования, капитально отремонтировали 28 объектов здравоохранения, поставили 90 единиц легкового автотранспорта для доставки пациентов и медицинских работников.