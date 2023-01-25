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Вчера, 16:55

Новый уровень оказания помощи: в одном из районов Башкирии открылась современная поликлиника

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Жители села Чекмагуш получили современное здание поликлиники. Его начали возводить в апреле 2020 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» при поддержке правительства и минздрава республики. На строительство было выделено порядка 400 миллионов рублей. В медучреждении обслуживается как взрослое, так и детское население. До открытия нового здания коллектив ютился в 2-этажном корпусе 1977 года постройки, где места было недостаточно, рассказала «Башинформу»  руководитель медучреждения. 

«К примеру, в старой поликлинике наши врачи-хирурги работали в двух совмещенных кабинетах, что было не совсем удобно для пациентов, на входе образовывалась очередь. Теперь у нас есть кабинеты, разделенные на чистую и грязную операционную, фойе с удобным ожиданием для пациентов. Ежедневно к хирургу обращается около 40 пациентов», - рассказала главврач Чекмагушевской ЦРБ Алина Латыпова.

В новом медучреждении работает отделение эндоскопии, есть современный рентген-аппарат. Теперь, чтобы попасть на приём к узким специалистам, местным жителям не придется ехать в Уфу. В поликлинике принимают онкологи, эндокринологи, неврологи, офтальмологи, лор-врачи. Рабочие места получили и молодые специалисты. Двое из них – детские врачи. Вновь построенная поликлиника даст возможность разделить потоки пациентов, приходящих за справкой, на прививку или диспансеризацию, с теми, кто пришел по болезни. Появился целый блок для будущих мам: открылась своя женская консультация со смотровыми, аппаратом УЗИ и гистероскопом. В зоне ожидания приема педиатров для маленьких пациентов создали игровую комнату.

«От лица всего коллектива Чекмагушевской ЦРБ и от себя лично я хотела высказать слова признательности Главе республики Радию Хабирову, правительству Башкирии за заботу о здоровье нашего населения и возможности в такие короткие сроки строительства новой поликлиники. И не просто строительства, а полностью оснащения ее современным оборудованием, оргтехникой и мебелью. Спасибо Рекансу Ямалееву за то, что с первого дня своей работы главой нашего района он старался решить вопрос включения строительства новой поликлиники в программу РАИП.

Со своей стороны мы обещаем, что будем неустанно находиться на страже охраны здоровья нашего населения», - говорит главный врач Чекмагушевской больницы.  

Автор:Ляйсан Закирова
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