В России расширены возможности программы приобретения жилья для молодых ученых

В России расширена программа получения сертификатов на приобретение жилья для молодых ученых. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Теперь этой возможностью могут воспользоваться не только научные, но и научно-педагогические работники вузов и профильных организаций, независимо от ведомственной принадлежности. Ранее, напомним, на сертификаты могли претендовать только специалисты подведомственных минобрнауки РФ учреждений.

По условиям программы, молодому ученому нужно проработать в организации не менее 5 лет и обладать степенью кандидата или доктора наук. Главное — кандидат наук должен быть не старше 35 лет, а доктор наук не старше 40 лет.

Сегодня в своем поздравлении с Днем российской науки Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что республика активно выделяет гранты для реализации перспективных исследовательских проектов, расширяя социальные меры поддержки на улучшение жилищных условий молодых ученых. Подробнее читайте в материале ИА «Башинформ».