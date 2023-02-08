Глава Башкирии поздравил ученых с Днем российской науки

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил ученых с профессиональным праздником — Днём российской науки.

«Желаю здоровья, плодотворной работы, вдохновения и оптимизма! Будем и дальше вместе работать на благо республики и страны!» — выразил он благодарность учёным республики за значимый вклад в развитие научно-технологического потенциала Башкортостана, преданность выбранному делу.

По словам главы региона, Башкортостан по праву славится своими сильными академическими и университетскими традициями, научными школами, внедрением результатов их работы в реальный сектор экономики.

«Мы гордимся тем, что республика входит в первую пятёрку Национального рейтинга научно-технологического развития регионов. Это очень важное общее достижение нашего научного сообщества и управленческой команды, — отметил руководитель региона. — Успехи Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, достигнутые в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами, работают на укрепление конкурентоспособности Башкортостана, в целом на рост отечественной экономики. На базе Евразийского НОЦ начала работу одна из 30 российских передовых инженерных школ „Моторы будущего“. Мы также приступаем к активной фазе создания межвузовского кампуса. Наши университеты — участники программы „Приоритет 2030“ наращивают объёмы финансирования и добиваются серьёзных успехов. Уфимский университет науки и технологий становится одним из признанных лидеров российского высшего образования».

Радий Хабиров обратил внимание, что объявленное президентом России Владимиром Путиным Десятилетие науки и технологий открывает широкие перспективы для самореализации наших учёных, исследователей, преподавателей высшей школы, подъема и популяризации деятельности научных коллективов университетов и академий, повышения их привлекательности для молодёжи.

В этой связи Башкирия продолжает выделять гранты для реализации перспективных исследовательских проектов, расширяя социальные меры поддержки на улучшение жилищных условий молодых учёных.

Ранее «Башинформ» писал о том, как Башкирия поддерживает науку и инновации.