Эксперты отмечают, что за последние три года Башкирия демонстрирует очень высокие темпы развития науки. Показательным примером стал созданный в Уфе Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня — аналоги ему есть далеко не во всех регионах России. В НОЦ входят 6 университетов, академические институты Российской академии наук, Академия наук РБ и 26 крупных предприятий нефтегазового комплекса, машиностроения, медицины и агропромышленного комплекса. Глава республики Радий Хабиров даже назвал Центр локомотивом успехов региона.

«Деятельность нашего НОЦ позволила привлечь почти 16 млрд рублей федерального финансирования на научно-технологическое развитие республики. В объявленное президентом России Десятилетие науки и технологий мы входим с хорошим заделом», — отмечал он.

Упрочить позиции региона позволит и созданный на базе УГАТУ и БашГУ Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ). Планируется, что к 2030 году вуз достигнет показателей в 50 тыс. студентов, более 3 тыс. преподавателей и ученых, принося 12 млрд рублей доходов ежегодно.

«У нас в республике и в России появляется новое мощное серьезное ядро научной мысли, образовательного прогресса и технологий. Для науки и образования республики — это одно из важных событий», — комментировал «Башинформу» Радий Хабиров.

Вопрос сохранения и закрепления в республике молодых специалистов сегодня актуален как никогда. Особенно — в научной сфере, которая способствует успешному социально-экономическому развитию страны. И здесь Башкирия целенаправленно проводит комплексную работу. Так, для поддержки молодых ученых Глава республики Радий Хабиров в 2022 году учредил гранты в форме субсидий, направляемых на уплату ипотеки, покупку нового жилья или строительство собственного дома специалистов образовательных организаций, а также стажировки в ведущих вузах России и зарубежья. Их обладателями стали уже 325 человек.

«Мы впервые выделили в 2022 году 200 млн руб. на научные стажировки, улучшение жилищных условий молодых ученых и преподавателей. В 2023 году реализация этой социальной программы продолжится — в нее включат научных работников УФИЦ РАН», — сообщал Радий Хабиров.

Ключевые цели здесь — сделать страну лидером по объему исследований и разработок, навести академические и технологические «мосты», найти новых партнеров, чтобы совместно воплотить инновационные проекты, программы и модели управления. Например, в университетах Индии молодые исследователи изучили процесс подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности, чтобы «приземлить» полученный опыт на родине.

В целом за последнюю двухлетку молодым ученым было выделено более 450 млн рублей. Так, аспиранты ежегодно получают по 500 тыс. руб., кандидаты наук — по 1 млн рублей. Кроме того, на исследования, проводимые под руководством ведущих ученых, каждый год выделяются мегагранты по 25 млн руб. на создание и функционирование лабораторий (на данный момент существует четыре).