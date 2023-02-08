Сегодня, 8 февраля, в стране традиционно отмечается День российской науки. Дата установлена в 1999 году указом президента РФ, где отмечается выдающаяся роль отечественной науки в процветании государства и общества. А в свете объявленного Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий праздник и вовсе носит особый символизм.
Эксперты отмечают, что за последние три года Башкирия демонстрирует очень высокие темпы развития науки. Показательным примером стал созданный в Уфе Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня — аналоги ему есть далеко не во всех регионах России. В НОЦ входят 6 университетов, академические институты Российской академии наук, Академия наук РБ и 26 крупных предприятий нефтегазового комплекса, машиностроения, медицины и агропромышленного комплекса. Глава республики Радий Хабиров даже назвал Центр локомотивом успехов региона.
«Деятельность нашего НОЦ позволила привлечь почти 16 млрд рублей федерального финансирования на научно-технологическое развитие республики. В объявленное президентом России Десятилетие науки и технологий мы входим с хорошим заделом», — отмечал он.
Упрочить позиции региона позволит и созданный на базе УГАТУ и БашГУ Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ). Планируется, что к 2030 году вуз достигнет показателей в 50 тыс. студентов, более 3 тыс. преподавателей и ученых, принося 12 млрд рублей доходов ежегодно.
«У нас в республике и в России появляется новое мощное серьезное ядро научной мысли, образовательного прогресса и технологий. Для науки и образования республики — это одно из важных событий», — комментировал «Башинформу» Радий Хабиров.
Вопрос сохранения и закрепления в республике молодых специалистов сегодня актуален как никогда. Особенно — в научной сфере, которая способствует успешному социально-экономическому развитию страны. И здесь Башкирия целенаправленно проводит комплексную работу. Так, для поддержки молодых ученых Глава республики Радий Хабиров в 2022 году учредил гранты в форме субсидий, направляемых на уплату ипотеки, покупку нового жилья или строительство собственного дома специалистов образовательных организаций, а также стажировки в ведущих вузах России и зарубежья. Их обладателями стали уже 325 человек.
«Мы впервые выделили в 2022 году 200 млн руб. на научные стажировки, улучшение жилищных условий молодых ученых и преподавателей. В 2023 году реализация этой социальной программы продолжится — в нее включат научных работников УФИЦ РАН», — сообщал Радий Хабиров.
Ключевые цели здесь — сделать страну лидером по объему исследований и разработок, навести академические и технологические «мосты», найти новых партнеров, чтобы совместно воплотить инновационные проекты, программы и модели управления. Например, в университетах Индии молодые исследователи изучили процесс подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности, чтобы «приземлить» полученный опыт на родине.
В целом за последнюю двухлетку молодым ученым было выделено более 450 млн рублей. Так, аспиранты ежегодно получают по 500 тыс. руб., кандидаты наук — по 1 млн рублей. Кроме того, на исследования, проводимые под руководством ведущих ученых, каждый год выделяются мегагранты по 25 млн руб. на создание и функционирование лабораторий (на данный момент существует четыре).
Повышению престижа республиканской науки и в целом привлекательности региона для обучающихся и молодых ученых непременно поспособствует появление межвузовского студенческого кампуса, строительство которого сейчас активно ведется в Уфе. Масштабный объект включает IQ-парк со студией стартапов, офисами малых инновационных компаний вузов и крупных знаковых компаний-резидентов. Строительство планируют завершить в 2025 году.
«Наш кампус — это не только про комфортные общежития для более чем 4 тыс. студентов, а про современную научно-образовательную среду действительно мирового уровня. Это будет пространство для жизни, учебы, науки, спорта и культуры. Проектом кампуса мы формируем экосистему студенческого предпринимательства», — отмечал Глава республики.
Ежегодно в Башкирии ко Дню Республики научным коллективам за выдающиеся достижения вручаются государственные премии в области науки и техники. На них могут претендовать три команды, которые получают по одному миллиону рублей на развитие своих изобретений. Так, в 2022-м премии удостоены разработка технологии молекулярно-энергетической хирургии и медицинских изделий для ультрафиолетового кросслинкинга тканей глаза, исследование концепции, проектирования и строительства ковид-госпиталей и труд по повышению надежности и эффективности работы двигателя АЛ-31СТ в составе газоперекачивающего агрегата ГПА-16Р «Уфа».
«Работа научного коллектива посвящена технологии молекулярно-энергетической хирургии и медицинских изделий для ультрафиолетового кросслинкинга тканей глаза. Ее специфика заключается в следующем: „сшивание“ коллагеновых волокон происходит за счет энергетического воздействия на молекулярном уровне. Технология способствует регенерации и укреплению тканей и стабилизации патологических процессов органа зрения. Исследования в данном направлении были начаты в Уфе в 2004 году и позволили сформировать научную школу российского масштаба. Впервые в России операция кросслинкинга проведена специалистами Уфимского института глазных болезней в 2005 году. Наряду с развитием технологии кросслинкинга специалистами НИИ глазных болезней разработано для ее применения оборудование и материалы, которые позволяют сегодня проводить операции без закупок из-за рубежа», — рассказывал о технологии, призванной сохранить зрение человека, президент Академии наук РБ Камиль Рамазанов.
Серьезность намерений руководства республики сделать Башкирию новой научной меккой страны подтверждает тот факт, что в прошлом году специальным распоряжением Главы РБ введена должность вице-премьера по научно-технологическому развитию — им, напомним, является министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев. Перед правительством поставлена амбициозная задача — обеспечить интеграцию подведомственных сфер с бизнес-сообществом и внедрить на предприятиях новые технологические подходы.
«Время ставит перед нами новые вызовы. Мы совершенно точно понимаем, что сейчас критическое значение имеет повышение наукоемкости нашей промышленности и экономики. Это вопросы взаимодействия науки и промышленности, прорывных технологий, в целом стратегии технологического развития республики. Это предельно актуально и очень важно», — сказал Радий Хабиров.