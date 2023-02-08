Число погибших во время землетрясений в Турции превысило 9 тысяч человек

Список жертв крупнейших землетрясений в Турции, произошедших 6–7 февраля, превысил 9 тысяч человек.

«На данный момент число погибших составляет 9 057, раненых — 52 979», — сказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с обращением в провинции Хатай.

Турецкий лидер добавил, что республика получает поддержку и помощь по устранению последствий землетрясения. О готовности оказать помощь заявили более 60 стран мира.

Как ранее сообщал «Башинформ», в стране до 12 февраля объявлен общенациональный траур. В Уфе в бистро «Эврен» собирают гуманитарную помощь для жертв землетрясения в Турции.