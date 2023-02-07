Жителям Башкирии помогут оформить заявку на конкурс президентских грантов

Для жителей Башкирии, которые зарегистрировали свою некоммерческую организацию и рассчитывают получить поддержку своего проекта, состоится онлайн-семинар «Типовые ошибки в заявках на конкурс президентских грантов». Об этом сообщили в эфирах передачи «Салям» из ЦУР республики на русском и башкирском языках.

Прямая трансляция пройдет 10 февраля в 10.00 на YouTube-канале общественного просветительского центра. Спикером на семинаре выступит эксперт ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты региона Артур Гильманов.

В тот же день, а также 17 февраля и 3 марта в Уфе организуют экспресс-рассмотрение заявок на конкурс президентских грантов по адресу: ул. Заки Валиди, 40 (кабинет 412).

Как ранее писал «Башинформ», заявки от социально ориентированных некоммерческих организаций на II конкурс предоставления грантов Президента России на развитие гражданского общества в 2023 году принимаются до 15 марта. Победителей определят в июне, а финансирование поддержанных проектов начнется с 1 июля.

Кроме того, 1 февраля стартовал прием заявок на первый конкурс по предоставлению грантов Главы Башкирии некоммерческим организациям, который проведут в новом формате.