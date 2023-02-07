Новости Башкортостана и Уфы
70.89
+0.29
75.91
-0.13
84.13
+0.44
-21 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 16:24

Жителям Башкирии помогут оформить заявку на конкурс президентских грантов

Для жителей Башкирии, которые зарегистрировали свою некоммерческую организацию и рассчитывают получить поддержку своего проекта, состоится онлайн-семинар «Типовые ошибки в заявках на конкурс президентских грантов». Об этом сообщили в эфирах передачи «Салям» из ЦУР республики на русском и башкирском языках.

Прямая трансляция пройдет 10 февраля в 10.00 на YouTube-канале общественного просветительского центра. Спикером на семинаре выступит эксперт ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты региона Артур Гильманов.

В тот же день, а также 17 февраля и 3 марта в Уфе организуют экспресс-рассмотрение заявок на конкурс президентских грантов по адресу: ул. Заки Валиди, 40 (кабинет 412).

Как ранее писал «Башинформ», заявки от социально ориентированных некоммерческих организаций на II конкурс предоставления грантов Президента России на развитие гражданского общества в 2023 году принимаются до 15 марта. Победителей определят в июне, а финансирование поддержанных проектов начнется с 1 июля.

Кроме того, 1 февраля стартовал прием заявок на первый конкурс по предоставлению грантов Главы Башкирии некоммерческим организациям, который проведут в новом формате.

Автор:Иван Вавилов
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика