Как жителям Башкирии получить до полумиллиона рублей на реализацию своих проектов

В Башкирии с 1 февраля стартует прием заявок на первый конкурс по предоставлению грантов Главы РБ некоммерческим организациям. Как рассказал «Башинформу» генеральный директор Фонда грантов Главы РБ Роман Низамутдинов, впервые в этом году конкурс будет проведен в новом формате мини-грантов.

«Решение об изменении формата проведения конкурса грантов Главы Республики Башкортостан было принято с целью поддержки молодых некоммерческих организаций, решения локальных социальных проблем жителей территорий, а также предоставления возможности развиваться и воплощать свои идеи тем организациям, которые ранее не смогли получить грантовую поддержку. Максимальная сумма, на которую может претендовать участник конкурса — 500 тысяч рублей. Общий бюджет конкурса составляет 25 млн рублей», — сообщил Роман Низамутдинов.

По его словам, заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 февраля по 2 марта 2023 года на официальном сайте Фонда. Принять участие в нем могут некоммерческие организации, участвующие в развитии институтов гражданского общества и реализующие социально значимые проекты в 2023 году. На момент подачи заявки НКО должны иметь государственную регистрацию не менее 3 месяцев, а не 1 год, как это было раньше. А также не быть победителями конкурсов Фонда грантов Главы РБ, Фонда президентских грантов и президентского Фонда культурных инициатив с 1 января 2022 года до 1 февраля 2023 года. Кроме того, изменился максимальный срок реализации проекта, он снижен с 12 до 6 месяцев и должен начинаться не ранее 12 июня и завершаться не позднее 11 декабря 2023 года.

Учитывая уникальные условия конкурса, организаторы также пересмотрели некоторые критерии оценки проектов. Так, менее значимыми теперь будут критерии информационной открытости, опыта организации, собственного вклада и уникальности проекта. Критерий масштаба оцениваться не будет.

«Призываем все некоммерческие организации активно участвовать в конкурсе во взаимодействии с администрациями муниципалитетов, с общественностью, с партнерскими организациями, для того чтобы вместе решать существующие или нерешенные проблемы на сегодняшний день и улучшать жизнь жителей нашей республики», — обратился к неравнодушным гражданам генеральный директор Фонда.

Как отметила в беседе с корреспондентом агентства «Башинформ» неоднократный победитель конкурса грантов Главы РБ Светлана Котлярова, Фонд грантов Главы Башкортостана постоянно работает над своим содержанием, обновляет и облегчает условия, чем привлекает все больше участников.

«Я бы рекомендовала всем, у кого есть желание принять участие в конкурсе, попробовать. Не скажу, что это легко, но попробовать стоит. Тем более что вы всегда можете рассчитывать на поддержку организаторов. Главное — это правильно понять цель конкурса, выбрать направление и описать свой проект, так чтобы убедить экспертов в его социальной значимости», — посоветовала Светлана.

Добавим, что всего в 2023 году Фонд грантов Главы РБ планирует провести пять конкурсов: два конкурса на предоставление грантов Главы РБ на развитие институтов гражданского общества, один из которых пройдет в формате мини-грантов, конкурс на предоставление грантов Главы РБ на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов Башкортостана, конкурс грантов Главы РБ в сфере молодежной политики, а также конкурс на предоставление грантов Главы РБ по поддержке социальных проектов в сфере кинематографии.