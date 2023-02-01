НКО Башкирии с 1 февраля могут принять участие во втором конкурсе президентских грантов 2023 года

С 1 февраля по 15 марта Фонд президентских грантов принимает заявки от социально ориентированных некоммерческих организаций на второй конкурс предоставления грантов Президента РФ на развитие гражданского общества в 2023 году.

Заявки принимают на сайте президентскиегранты.рф в электронном виде, победители конкурса будут определены в июне, а финансирование поддержанных проектов начнется с 1 июля, сообщили «Башинформу» в пресс-службе Общественной палаты РБ.



В ведомстве уточнили, что участниками конкурса могут быть некоммерческие организации:

— зарегистрированные не позднее чем за год до окончания приема заявок, а при запросе гранта до 500 тысяч рублей (кроме «ресурсных центров») — не позднее чем за полгода,

— не находящиеся в процессе ликвидации, банкротства, под действием решения суда о приостановлении деятельности,

— не имеющие просроченной задолженности по налогам и иным платежам в бюджет в размере более 1000 рублей,

- не имеющие среди учредителей государственных органов и органов местного самоуправления.



Заявки будут приниматься по одиннадцати грантовым направлениям: социальное обслуживание; социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно в положении, которое опубликовано на сайте президентскиегранты.рф в разделе «Конкурсы» по ссылке.