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Вчера, 16:34

Стало известно о самочувствии девочки, на которую рухнула наледь в Башкирии

Агентству «Башинформ» в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии сообщили о самочувствии 10-летней девочки, на которую рухнула наледь с козырька балкона жилого дома в Стерлитамаке.

«Пациентку перевели в РДКБ, в Уфу. Состояние ее здоровья оценивается как средней степени тяжести. Она уже проходит реабилитацию», — проинформировали в министерстве.

Напомним, инцидент произошел 3 февраля в Стерлитамаке, когда 10-летняя девочка вместе с мамой вышла из пункта доставки товаров, расположенного на первом этаже жилого дома. В этот момент на нее обрушилась глыба льда. В результате девочка получила черепно-мозговую травму. Скорая помощь на место происшествия приехала за 11 минут. Ребенка госпитализировали.

Также известно, что в день происшествия на место выезжали специалисты госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору. Проверка показала, что крыша в момент инцидента была очищена. Соответственно, зона ответственности козырька балкона относится к управляющей организации, сообщили «Башинформу» в министерстве ЖКХ республики.

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