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Сегодня, 15:23

Назван возможный виновник несчастного случая в Башкирии, где на голову ребенка упала наледь с крыши

Ответственные службы прокомментировали случай с падением наледи с крыши на голову ребенка в Башкирии. Как показала предварительная оценка ситуации, несчастный случай мог произойти по вине собственника квартиры, с козырька балкона которого упал кусок льда.

В министерстве ЖКХ республики по этому поводу заявили, что ежегодно ведомство направляет письма в адрес муниципалитетов о необходимости очистки крыш.

«Соответственно, районы и города присылают отчеты об очистке кровель. Насколько нам известно, в данном случае упала наледь с козырька балкона. Это зона ответственности управляющей компании», — прокомментировали корреспонденту «Башинформа»  в министерстве.

Известно, что в день происшествия, 3 февраля, на место выезжали специалисты госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору. Проверка показала, что крыша в момент происшествия была очищена. Соответственно, зона ответственности козырька балкона относится к управляющей организации.

«Предварительно усматривается ответственность собственника, установившего остекленный балкон с козырьком. По информации ТЖХ, ранее они выдавали предостережение собственнику данного балкона с требованием очистить козырек. Кроме того, козырек и остекление установлено незаконно», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время по поручению председателя госжилнадзора Артура Давлетшина специалисты комитета ежедневно проводят проверки и выездные обследования в части «зимних обязанностей» управляющих организаций.

Напомним, инцидент произошел 3 февраля в городе Стерлитамаке, когда 10-летняя девочка вместе с мамой вышла из пункта доставки товаров, расположенного на первом этаже жилого дома. В этот момент на нее обрушилась глыба льда с крыши. В результате девочка получила черепно-мозговую травму.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ, скорая на место происшествия приехала за 11 минут.

«По состоянию на 4 февраля девочка находится в сознании, остаётся в реанимации. Ухудшений состояния не зафиксировано», - проинформировали в ведомстве.

Автор:Альфия Аглиуллина
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