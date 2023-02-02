В Уфе в музее Боевой Славы молодёжи рассказали о подвиге Башкирии в Сталинградской битве

Сегодня, 2 февраля, учащиеся Уфы проверили свои знания отечественной истории. Для них в республиканском музее Боевой Славы прошла интеллектуальная игра «Сталинград», посвящённая 80-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве.
В игре приняли участие юные знатоки истории из инженерного лицея № 83 им. М.Пинского, школ № 71 и № 37 им. Героя Советского Союза В. Недошивина.
Ребята ответили на вопросы, касающиеся событий и дат в переломном моменте для Советского Союза в Великой Отечественной войне, показали осведомлённость в литературных и музыкальных произведениях о том героическом времени, в памятниках и скульптурах, в которых запечатлён героизм советского народа. Также современное поколение знает об участии в Сталинградской битве жителей Башкирии. О них можно прочитать в материале «Башинформ».
Лучшие знания истории показала команда школы № 71. Ребят отметили пригласительными билетами национального молодёжного театра имени Мустая Карима.
Руководитель регионального отделения российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Башкортостана, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов в беседе с информагентством «Башинформ» отметил, что Сталинградская битва стало крупнейшим сражением в истории человечества. Она переломила ход Великой Отечественной войне, так и в целом второй мировой войны.
«В Сталинградской битве участвовали воинские части, которые были сформированы в Башкортостане. Это 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, ставшая после сражений под Сталинградом гвардейской. Гвардейской в этой битве стала и 300-я стрелковая дивизия. Также сражались воины 214-й стрелковой дивизии, и 124-й отдельный стрелковая бригады. Башкавдивизия шла по внешнему обводу города в составе танковой армии вместе с гвардейскими механизированными корпусами. А наша стрелковая бригада и механизированная дивизия воевали в самом Сталинграде. Наши силы понесли большие потери, но позиции не оставили и выполнили задачу — Сталинград они отстояли», — рассказал Рамиль Рахимов.
Рамиль Рахимов привёл несколько любопытных фактов, имеющих отношение Башкирии к значимой битве. Он рассказал, что состав сформированной дивизии ПВО были направлены из Башкирии порядка трёх тысяч комсомолок. Первые два эшелона, а это около 1200 девушек, были направлены в Сталинградскую битву.
«Ещё есть один интересный момент, о котором мы не должны забывать. В Сталинградскую битву из республики отправили большое количество верблюдов. В Башкирии их активно использовали, как гужевой транспорт. Есть свидетельства в виде фотографий и кинохроник, как они работали в Ишимбае на добыче нефти. Верблюды выполняли транспортную работу и на позициях под Сталинградом. Они перевозили войскам продовольствие, боеприпасы, иное имущество», — говорит Рамиль Рахимов.
Учёный добавил, что сейчас трудно подсчитать количество уроженцев Башкирии, воевавших в Сталинградкой битве, поскольку кроме стрелковой дивизии и бригады, а также дивизии ПВО, башкирскими воинами формировались или дополнялись и другие подразделения. Но, как отметил Рамиль Рахимов, речь, конечно же, идёт о сотнях тысяч людей.
«Сталинград действительно стал переломом не только в войне, но и в сознании людей. Поэтому юбилей этого крупного сражения — это для нас большая память, особенно для подрастающего поколения.
Добавим, в музее Боевой Славы старшеклассники и студенты посещают лекторий «Сталинградская битва». Молодых слушателей на лекциях знакомят с историческими фактами о битве, жителями Башкирии, которые сражались за Родину под Сталинградом.
Кроме того, вчера в музее Боевой Славы открылась выставка «Вечный огонь Сталинграда». На ней представлены экспонаты, отражающие подвиг уроженцев Башкирии на Сталинградском направлении. Посетители выставки увидят письма с фронта, документы и награды. Особый интерес вызовут личные вещи участников боёв под Сталинградом. Например, военную форму Розы Ахтямовой, санинструктора, ушедшей на фронт вместе с другими комсомолками весной 1942 года. Выставка будет работать до 25 мая.
Также добавим, что сегодня в учреждениях Уфы проводятся мероприятия, посвящённые 80-летию Сталинградской битвы. В частности, в уфимском историческом парке «Россия — моя история» открылась мультимедийная выставка. В Волгограде сегодня возле музея Сталинградской битвы открыли бюсты Сталину, Василевскому и Жукову.