В Уфе в музее Боевой Славы молодёжи рассказали о подвиге Башкирии в Сталинградской битве

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Руководитель регионального отделения российского военно-исторического общества, исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Башкортостана, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов в беседе с информагентством «Башинформ» отметил, что Сталинградская битва стало крупнейшим сражением в истории человечества. Она переломила ход Великой Отечественной войне, так и в целом второй мировой войны.

«В Сталинградской битве участвовали воинские части, которые были сформированы в Башкортостане. Это 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, ставшая после сражений под Сталинградом гвардейской. Гвардейской в этой битве стала и 300-я стрелковая дивизия. Также сражались воины 214-й стрелковой дивизии, и 124-й отдельный стрелковая бригады. Башкавдивизия шла по внешнему обводу города в составе танковой армии вместе с гвардейскими механизированными корпусами. А наша стрелковая бригада и механизированная дивизия воевали в самом Сталинграде. Наши силы понесли большие потери, но позиции не оставили и выполнили задачу — Сталинград они отстояли», — рассказал Рамиль Рахимов.

Рамиль Рахимов привёл несколько любопытных фактов, имеющих отношение Башкирии к значимой битве. Он рассказал, что состав сформированной дивизии ПВО были направлены из Башкирии порядка трёх тысяч комсомолок. Первые два эшелона, а это около 1200 девушек, были направлены в Сталинградскую битву.

«Ещё есть один интересный момент, о котором мы не должны забывать. В Сталинградскую битву из республики отправили большое количество верблюдов. В Башкирии их активно использовали, как гужевой транспорт. Есть свидетельства в виде фотографий и кинохроник, как они работали в Ишимбае на добыче нефти. Верблюды выполняли транспортную работу и на позициях под Сталинградом. Они перевозили войскам продовольствие, боеприпасы, иное имущество», — говорит Рамиль Рахимов.

Учёный добавил, что сейчас трудно подсчитать количество уроженцев Башкирии, воевавших в Сталинградкой битве, поскольку кроме стрелковой дивизии и бригады, а также дивизии ПВО, башкирскими воинами формировались или дополнялись и другие подразделения. Но, как отметил Рамиль Рахимов, речь, конечно же, идёт о сотнях тысяч людей.

«Сталинград действительно стал переломом не только в войне, но и в сознании людей. Поэтому юбилей этого крупного сражения — это для нас большая память, особенно для подрастающего поколения.

Добавим, в музее Боевой Славы старшеклассники и студенты посещают лекторий «Сталинградская битва». Молодых слушателей на лекциях знакомят с историческими фактами о битве, жителями Башкирии, которые сражались за Родину под Сталинградом.