В Волгограде возле музея Сталинградской битвы открыли бюсты Сталину, Василевскому и Жукову

В рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде открыли бюсты полководцев Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. Они расположены около музея-панорамы «Сталинградская битва». На открытие памятников пришли не только официальные лица, но и волгоградцы, фронтовики - сотни человек.

По данным телеграм-канала «Кремль», бюст верховного главнокомандующего Иосифа Сталина расположили в центре на гранитном постаменте. Справа от него — начальник генерального штаба в период Сталинградской битвы Василевский, по левую руку — заместитель верховного главнокомандующего Жуков.

97-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков, отдавая почести военачальникам, встал на колено и перекрестился. Перед этим он поучаствовал в легкоатлетическом пробеге, пробежав километр по набережной в футболке с портретом Сталина на груди.