Герои из Башкирии стояли насмерть: 80 лет назад завершилась Сталинградская битва

2 февраля 1943 года вошло в историю как день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве – одной из крупнейших в Великой Отечественной войне. Вклад в победу над врагом внесли тысячи воинов из Башкирии. О том, как 80 лет назад удалось переломить ход войны – в материале «Башинформа».

Крах фашистского плана

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и продолжалась 200 дней и ночей. Сражения шли на территории в 100 тыс. квадратных километров, с обеих сторон в них участвовали более 2,1 млн человек.

Фашисты планировали разгромить советские войска на юге страны, чтобы овладеть нефтеносным Кавказом, Кубанью и переломить ход войны в свою пользу. Захватчики имели численное превосходство. В сентябре 1942 года они вплотную подошли к Сталинграду. В городе круглые сутки шли ожесточенные бои за каждый дом. Благодаря героизму защитников, 18 ноября продвижение германских войск удалось остановить и окружить врага. В кольцо попали около 300 тысяч человек. К моменту окончательного разгрома 2 февраля 1943 года в плен взято свыше 91 тыс. человек, около 140 тыс. уничтожено. Общие потери противника составили около 1,5 млн человек. В Германии впервые за годы войны объявили национальный траур, ее поражение способствовало активизации движения Сопротивления в Европе. За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям Красной Армии были присвоены почетные наименования, 55 – награждены орденами, 183 – преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров получили правительственные награды. 112 наиболее отличившихся воинов стали Героями Советского Союза. В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль «За оборону Сталинграда», которой награждены более 700 тыс. участников битвы.

Вклад республики в победу

В Сталинградской битве участвовали тысячи бойцов из Башкирии. Это воинские соединения, сформированные в нашей республике: 112-я Башкирская кавалерийская дивизия под командованием Минигали Шаймуратова, 300-я стрелковая дивизия полковника Ивана Афонина, 214-я стрелковая дивизия генерал-майора Николая Бирюкова, 124-я отдельная стрелковая бригада полковника Сергея Горохова.

В 214-й дивизии служила легендарная Гуля Королёва (Марионелла Владимировна Королёва). До войны она была киноактрисой, в 1941 году эвакуирована в Уфу, откуда добровольцем ушла на фронт, служила санинструктором. 23 ноября 1942 года во время ожесточенной схватки у хутора Паньшино Королёва вынесла с поля боя 50 тяжелораненых бойцов и командиров с оружием, а затем с группой красноармейцев пошла в атаку, первой ворвалась в окопы противника и гранатами уничтожила 15 человек. Смертельно раненная, она продолжала бой, пока оружие не выпало из рук.

На Сталинградский фронт были направлены 3700 девушек из Уфы и районов Башкирии. Они добровольно пошли воевать: были наблюдателями, наводчицами, зенитчицами, телефонистками, медсестрами, санитарками, водителями. Каждой третьей не довелось вернуться домой.

В составе 226-й стрелковой дивизии, переформировывавшейся в Оренбургской области, сражались 500 выпускников Уфимского пехотного училища. Большое количество уроженцев республики отправились на Сталинградский фронт в составе пополнения из запасных частей.

В январе 1943 года командованию 44-й стрелковой дивизии была поставлена задача - перекрыть эшелонам противника с солдатами, оружием и боеприпасами движение в сторону Сталинграда. Больше суток на подступах к станции Красновка 13 бойцов Красной Армии вели неравный бой, все они погибли. Среди них были уроженцы Башкирии: младший сержант Тимеряй Кубакаев и рядовой Зубай Утягулов. Тимеряй Кубакаев, уроженец Калтасинского района, до войны был трактористом, сплавщиком леса. Зубай Утягулов из Белорецкого района, имел высшее образование, до призыва работал директором школы. Всем 13 бойцам посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

В небе Сталинграда начал боевой путь дважды Герой Советского Союза Муса Гареев. Под Сталинград он прибыл после окончания школы военных летчиков. За 9 боевых вылетов гвардии младший лейтенант Гареев уничтожил 3 самолета «Юнкерс-52», два танка, 6 автомашин и несколько десятков солдат и офицеров. Всего же за годы войны он совершил около 250 боевых вылетов.

Никто не забыт

1 мая 1945 года Сталинград (ныне Волгоград) получил звание города-героя. С 1995 года день 2 февраля отмечается как День воинской славы России. В июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве». Документ предусматривает проведение тематических мероприятий в ознаменование этой даты, они пройдут во всех регионах страны.

В Республиканском музее Боевой Славы в Уфе накануне памятного дня проходят лекции для школьников и студентов, здесь открывается тематическая экспозиция, посвященная событию. Школьники 9-11 классов, студенты вузов и колледжей приглашаются к участию в командной интеллектуальной игре «Сталинград». Национальный музей проводит 2 февраля урок мужества «Защитники Сталинграда», мероприятие начнется в 15.00.

В уфимском историческом парке «Россия - моя история» 2 февраля открывается мультимедийная выставка, посвященная 80-летию Сталинградской битвы. В этот день вход на выставку – свободный. Мультимедийная экспозиция, с помощью современных анимированных карт, уникальной видеохроники, дневниковых свидетельств участников событий, галереи цитат и портретов, призвана «оживить» события того времени. Выставку можно посетить до 23 февраля.

Национальная библиотека РБ приглашает всех желающих принять участие в онлайн-квесте «Это наш Сталинград боевой…». Он посвящен героям Сталинградской битвы, хронологии событий, военной технике, участвовавшей в великом сражении, местам боевой славы. Квест состоит из пяти этапов, включающих в себя викторину, кроссворд, а также задания с использованием архивных фотографий города и экспонатов виртуального музея-панорамы «Сталинградская битва». Для прохождения необходимо перейти по ссылке. Участники квеста получат сертификат и полезные ссылки на интересные тематические ресурсы.