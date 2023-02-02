Уникальная выставка, уроки мужества, кинопоказы - в Башкирии отмечают 80-летие Сталинградской битвы

Сталинградская битва — одно из крупнейших и значимых событий в Великой Отечественной войне. Башкортостан внес огромный вклад в эту победу. В сражении на Волге участвовали воинские соединения, сформированные в БАССР: 219-я, 214-я, 300-я стрелковые дивизии, 124-я стрелковая бригада, 112-я Башкирская кавалерийская дивизия и бронедивизион № 25. Более 75 тысяч воинов из Башкирии участвовали в Сталинградской битве.
2 февраля в учреждениях Уфы проводятся мероприятия, посвященные значимой исторической дате. В уфимском историческом парке «Россия — моя история» открылась мультимедийная выставка, посвященная 80-летию Сталинградской битвы. Выставка состоит из восьми сюжетов. Это «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова». Благодаря использованию анимированных карт, уникальной видеохроники, дневниковых свидетельств участников событий, галереи цитат и портретов – зрители становятся живыми участниками героических событий одной из величайших побед Великой Отечественной войны. Выставка в историческом парке проходит в рамках общероссийского проекта «Сталинград. История Победы». Она посвящена городу, ставшему символом мужества, героизма и перелома не только в рамках Великой Отечественной, но и Второй мировой войны.
«2 февраля 1943 года — выдающаяся годовщина победы Советского Союза в Сталинградской битве — одном из важнейших этапов генерального сокрушения армии вермахта. С этого момента во всем мире стало очевидно, что силу советского оружия не остановить, и начался распад не только фашистской Германии, но и ее планов по установлению нацистской гегемонии и создания нацистской империи. Жители многонационального Башкортостана плечом к плечу с воинами из других регионов и республик Советского Союза проявляли героизм невиданного масштаба, — отметил исторический консультант парка „Россия — Моя история“, доктор исторических наук Рустэм Хазиев. — Специально к этой выставке было разработано интерактивное историческое полотно, в котором принимала участие вся московская команда исторического парка „Россия — Моя история“ и музея-заповедника „Сталинградская битва“. Они сформировали мультимедийную экспозицию, которая демонстрируется в 26 исторических парках России, в том числе и в Уфе. Эта выставка беспрецедентна, не имеет аналогов. Были задействованы современные анимированные карты, уникальная видеохроника, которая вводится впервые в оборот, дневниковые свидетельства участников Сталинградской битвы, галерея цитат и портретов. Всё это позволило отразить на выставке ключевые сюжеты сражений Сталинградской битвы, их представлено восемь».
В рамках выставки сотрудники уфимского Исторического парка рассказывают посетителям о мужестве и героизме, проявленных во время Сталинградской битвы и выходцами из нашей республики – Героем Российской Федерации, легендарным генералом Минигали Шаймуратовым, дважды Героем Советского Союза, летчиком-ассом Мусой Гареевым, Гулей Королевой и другими отважными воинами 112-й кавдивизии, 124-й отдельной стрелковой Краснознамённой бригады, 300-й стрелковой дивизии, 433-й стрелковой дивизии.
Специалисты уфимского исторического парка приготовили целый ряд активностей: лекции, интерактивные занятия для молодежи, кинопоказы и встречи. В течение месяца уфимцы и гости столицы получат возможность ознакомиться со славными страницами военного прошлого, ставшими символами мужества и героизма многонационального российского народа в борьбе за свое будущее.
«Сталинградская битва является началом коренного перелома в Великой Отечественной войне, когда стратегическая инициатива перешла от Германии к Советскому Союзу. В Сталинградской битве приняло участие огромное количество человек и довольно большое количество уроженцев Башкирии принимало участие в боях как в самом Сталинграде, так и на подступах к нему. Самое известное подразделение, которое принимало участие в завершающей фазе Сталинградской битвы — это наша 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, которая, развивая наступление в составе механизированного корпуса, перешла в атаку в направлении Ростовской области. Наши поисковики уже несколько лет работают там, в частности, в районе станицы Обливская, где кавалерийский корпус попал под авианалет», — рассказал «Башинформу» председатель регсовета РОО общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Владимир Волков.
Республиканский музей Боевой Славы, который ведет активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в память об исторической дате проводит лекторий для старшеклассников и студентов. Сегодня там также проходит командная интеллектуальная игра «Сталинград» с участием четырех команд школьников Уфы.
«Очень много наших земляков принимало участие в Сталинградской битве. Наш музей хранит память о наших героях, регулярно проводим мероприятия, посвященные истории Сталинградской битвы. В течение месяца у нас проходит лекторий, посвященный Сталинградской битве, в ходе которого старшеклассники, студенты могут ознакомиться с основными этапами, причинами и последствиями, героями-участниками Сталинградской битвы. Конечно, о летчике Мусе Гарееве, который совершил первые боевые вылеты в небе Сталинграда», — прокомментировала «Башинформу» заведующая отделом научно-просветительской работы Республиканского музея Боевой Славы Лилия Нурасова.
Поисковый отряд «Обелиск» г. Уфы давно ведет работу в Волгоградской области. В 2020 году молодые поисковики нашли там именного бойца, перевозили его останки на родину в Алтайский край. В последние годы, кроме уфимских отрядов, в места захоронений выезжают и ребята из Туймазинского, Нуримановского районов Башкирии. Командир отряда Елена Вязовцева сегодня проводит «Урок мужества» для молодых библиотекарей из районов республики, студентов и школьников, где рассказывает о вкладе воинов Башкортостана в разгром фашистов под Сталинградом.
«2 февраля — очень важная дата, про которую обязательно нужно рассказывать, потому что в основном молодое поколение знает лишь об участии 112-й Башкавдивизии в этой битве. А вместе с тем целых пять воинских соединений, сформированных или переформированных у нас в Уфе и в республике, принимали участие в Сталинградской битве. Это не только сам Сталинград и территория области, это и Ростовская область, Республика Калмыкия, там все окрестности принимали участие. 214-я дивизия, которая формировалась в Уфе, 300-я стрелковая дивизия, которая переформировывалась в Кандрах, 124-я отдельная стрелковая бригада, легендарные гороховцы формировались в Белебее, наш 25-й дивизион бронепоездов „Александр Невский“ и „Полководец Суворов“, они в самом начале Сталинградской битвы сдерживали врага. У нас 3700 девчонок добровольно ушли в Сталинград, 10 мая 1942 года с уфимского вокзала отправился туда эшелон — девочки были санинструкторами, зенитчицами, контролировали сталинградское небо. Как только битва была завершена и Сталинград освобожден, большое количество добровольцев из тыловых регионов, в том числе из Башкирии поехали на восстановление города. Это тоже огромный вклад, который внесла наша республика», — рассказала «Башинформу» командир поискового отряда «Обелиск» г. Уфы Елена Вязовцева.