Уникальная выставка, уроки мужества, кинопоказы - в Башкирии отмечают 80-летие Сталинградской битвы

Сталинградская битва — одно из крупнейших и значимых событий в Великой Отечественной войне. Башкортостан внес огромный вклад в эту победу. В сражении на Волге участвовали воинские соединения, сформированные в БАССР: 219-я, 214-я, 300-я стрелковые дивизии, 124-я стрелковая бригада, 112-я Башкирская кавалерийская дивизия и бронедивизион № 25. Более 75 тысяч воинов из Башкирии участвовали в Сталинградской битве.

2 февраля в учреждениях Уфы проводятся мероприятия, посвященные значимой исторической дате. В уфимском историческом парке «Россия — моя история» открылась мультимедийная выставка, посвященная 80-летию Сталинградской битвы. Выставка состоит из восьми сюжетов. Это «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова». Благодаря использованию анимированных карт, уникальной видеохроники, дневниковых свидетельств участников событий, галереи цитат и портретов – зрители становятся живыми участниками героических событий одной из величайших побед Великой Отечественной войны. Выставка в историческом парке проходит в рамках общероссийского проекта «Сталинград. История Победы». Она посвящена городу, ставшему символом мужества, героизма и перелома не только в рамках Великой Отечественной, но и Второй мировой войны.

«2 февраля 1943 года — выдающаяся годовщина победы Советского Союза в Сталинградской битве — одном из важнейших этапов генерального сокрушения армии вермахта. С этого момента во всем мире стало очевидно, что силу советского оружия не остановить, и начался распад не только фашистской Германии, но и ее планов по установлению нацистской гегемонии и создания нацистской империи. Жители многонационального Башкортостана плечом к плечу с воинами из других регионов и республик Советского Союза проявляли героизм невиданного масштаба, — отметил исторический консультант парка „Россия — Моя история“, доктор исторических наук Рустэм Хазиев. — Специально к этой выставке было разработано интерактивное историческое полотно, в котором принимала участие вся московская команда исторического парка „Россия — Моя история“ и музея-заповедника „Сталинградская битва“. Они сформировали мультимедийную экспозицию, которая демонстрируется в 26 исторических парках России, в том числе и в Уфе. Эта выставка беспрецедентна, не имеет аналогов. Были задействованы современные анимированные карты, уникальная видеохроника, которая вводится впервые в оборот, дневниковые свидетельства участников Сталинградской битвы, галерея цитат и портретов. Всё это позволило отразить на выставке ключевые сюжеты сражений Сталинградской битвы, их представлено восемь».

В рамках выставки сотрудники уфимского Исторического парка рассказывают посетителям о мужестве и героизме, проявленных во время Сталинградской битвы и выходцами из нашей республики – Героем Российской Федерации, легендарным генералом Минигали Шаймуратовым, дважды Героем Советского Союза, летчиком-ассом Мусой Гареевым, Гулей Королевой и другими отважными воинами 112-й кавдивизии, 124-й отдельной стрелковой Краснознамённой бригады, 300-й стрелковой дивизии, 433-й стрелковой дивизии.

Специалисты уфимского исторического парка приготовили целый ряд активностей: лекции, интерактивные занятия для молодежи, кинопоказы и встречи. В течение месяца уфимцы и гости столицы получат возможность ознакомиться со славными страницами военного прошлого, ставшими символами мужества и героизма многонационального российского народа в борьбе за свое будущее.

«Сталинградская битва является началом коренного перелома в Великой Отечественной войне, когда стратегическая инициатива перешла от Германии к Советскому Союзу. В Сталинградской битве приняло участие огромное количество человек и довольно большое количество уроженцев Башкирии принимало участие в боях как в самом Сталинграде, так и на подступах к нему. Самое известное подразделение, которое принимало участие в завершающей фазе Сталинградской битвы — это наша 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, которая, развивая наступление в составе механизированного корпуса, перешла в атаку в направлении Ростовской области. Наши поисковики уже несколько лет работают там, в частности, в районе станицы Обливская, где кавалерийский корпус попал под авианалет», — рассказал «Башинформу» председатель регсовета РОО общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Владимир Волков.