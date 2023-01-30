В Башкирии попавший под поезд 15-летний парень сражается за жизнь

Трагедия с молодым человеком произошла неделю назад, 23 января. Как информировал «Башинформ», 15-летний парень попал под пассажирский поезд «Оренбург — Уфа». Его доставили в реанимационное отделение больницы Кумертау, медики диагностировали перелом свода черепа. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось.

Информагентству 30 января в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии сообщили о самочувствии пациента.

«Стабильно крайне тяжелый, без динамики», — проинформировали в министерстве.

Ранее глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пояснил, что молодой человек был в наушниках и не услышал приближения поезда.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.