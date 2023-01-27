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Вчера, 11:37

В Башкирии за сутки выявлен один смертельный случай от коронавируса

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрирован один смертельный случай от коронавирусной инфекции, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Количество заразившихся COVID-19 за последние 24 часа достигло 83. Накануне коронавирус был выявлен у 75 человек, сообщало информагентство «Башинформ».

Стационарное лечение от коронавирусной инфекции в настоящее время проходят 149 пациентов, в том числе 103 человека старше 60 лет. В тяжёлом состоянии находятся 9 пациентов, один подключен к аппарату ИВЛ. Количество лечащихся амбулаторно снизилось: их сегодня 1 160 человек, из которых 350 пациентов старше 60 лет.

За сутки с выздоровлением выписались 104 человека, вчера их было лишь 31, передавало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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