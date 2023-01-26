В Башкирии за сутки 75 человек заболели коронавирусом

В Башкирии за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 75 человек. Данные приводит министерство здравоохранения республики. С начала текущей недели количество заболевших COVID-19 составляло менее 70 случаев в сутки, сообщало информагентство «Башинформ».

По информации ведомства, на сегодняшний день стационарное лечение проходят 151 пациент, в том числе 106 человек пожилого возраста. В тяжёлом состоянии находятся 9 пациентов, один подключен к аппарату ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1 180 человек, из которых 354 пациента старше 60 лет.

За сутки с выздоровлением выписались 31 человек. Случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.