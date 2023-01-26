Новости Башкортостана и Уфы
69.13
+0.17
75.33
+0.38
87.62
+0.15
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 09:57

В Башкирии за сутки 75 человек заболели коронавирусом

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 75 человек. Данные приводит министерство здравоохранения республики. С начала текущей недели количество заболевших COVID-19 составляло менее 70 случаев в сутки, сообщало информагентство «Башинформ».

По информации ведомства, на сегодняшний день стационарное лечение проходят 151 пациент, в том числе 106 человек пожилого возраста. В тяжёлом состоянии находятся 9 пациентов, один подключен к аппарату ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1 180 человек, из которых 354 пациента старше 60 лет.

За сутки с выздоровлением выписались 31 человек. Случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика