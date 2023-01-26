Доходы в соцсетях, возвращение классиков, помощь рыбе: новости России и Башкирии утром 26 января

Накануне Госдума приняла закон, который унифицирует правила размещения сведений о доходах членов законодательных органов всех уровней. Согласно нововведениям, с 1 марта публиковаться в интернете будет обобщенная статистическая информация о предоставлении парламентариями соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Ранее «Башинформ» рассказывал, что будет упрощен порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что каждый депутат может самостоятельно опубликовать свою декларацию о доходах в соцсетях, закон этого не запрещает. Он, в частности, планирует сделать именно так, к инициативе Володина присоединились и другие депутаты.

Накануне, выступая перед студентами, глава минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о возвращении в школьную программу произведений советских классиков. Речь идет о «Молодой гвардии» Александра Фадеева, романе Юрия Бондарева «Горячий снег», стихотворении Константина Симонова «Сын артиллериста». Школьники будут изучать «Тихий Дон» Михаила Шолохова и другие произведения. Планируется включить в программу роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ Алексея Толстого «Русский характер» и другие.

Тем временем благовещенский завод ОМК включили в онлайн-путеводитель по промышленному туризму России. Все желающие, начиная с 14 лет, смогут познакомиться со старейшим металлургическим предприятием республики, история которого насчитывает более 266 лет.

УЕФА перенес место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины, а в уфимском парке «Кашкадан» 28 января в 11.00 стартует турнир по волейболу на снегу. За победу поборются предприятия и организации Октябрьского района Уфы.

Несмотря на то, что температура воздуха в Башкирии сейчас немного выше нормы, обитателям водоемов под толщей льда без доступа кислорода приходится непросто, они нуждаются в помощи человека. Инспекторы природного парка «Кандры–Куль» бурят на озере лунки, чтобы свежий воздух попал к подводным обитателям.

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