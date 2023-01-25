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Вчера, 16:37

Региональным и муниципальным депутатам станет проще декларировать доходы

Государственная дума РФ
Фото:Государственная дума РФ

Госдума приняла в третьем чтении закон, упрощающий порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон позволит избежать опечаток или ошибок в декларациях, которые нередко становятся основанием для лишения депутатских полномочий. Предполагается, что депутаты, совмещающие парламентскую деятельность с основной работой, будут подавать декларации после избрания, а также если в течение отчетного года ими были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года. Если депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта, о том, что такие сделки им не совершались. Достоверность такой информации также может быть проверена.

Кроме того, предлагается предусмотреть, что в интернете будет размещаться только обобщенная информация об исполнении (или неисполнении) обязанности представления депутатами сведений о доходах. Это необходимо для защиты персональных данных.

Кроме того, предлагается прекращать полномочия региональных и муниципальных депутатов в случае их отсутствия на заседаниях без уважительных причин в течение шести месяцев подряд.

Закон унифицирует правила размещения сведений о доходах для членов законодательных органов всех уровней. Норму о том, что в интернете размещается только обобщенная информация об исполнении (или неисполнении) обязанности представления сведений о доходах, не содержащая персональных данных, предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов. Таким образом, в целях защиты персональных данных, учитывая публичный статус, в этой части вводятся единые правила. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Ранее «Башинформ» сообщал об инициативе парламента Башкирии повысить предельный возраст нахождения на госслужбе с 65 до 70 лет для служащих категории «руководители». Данная инициатива внесена в Госдуму. Законопроект направлен на сохранение на государственной гражданской службе высококвалифицированных работников аппаратов региональных парламентов.

Автор:Роман Якимчук
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