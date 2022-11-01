Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
1 Ноября , 16:34

В мэрии Уфы приняли кадровые решения после инцидента на олимпиаде для детей

соцсети
Фото:соцсети

Агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации Уфы пояснили, какие именно были предприняты меры после инцидента на олимпиаде в БашГУ.

«По итогам проведения 30 октября уфимской олимпиады по математике для детей 4-9 лет „Тигрёнок“ проведена служебная проверка. Приняты соответствующие кадровые решения. Из числа организаторов пять сотрудников Управления образования администрации Уфы и НИМЦ Уфы привлечены к дисциплинарному взысканию, — сообщили в мэрии города. — Понимаем, что произошедший случай — он недопустим вообще при проведении любых мероприятий. Впредь организаторы мероприятий с массовым участием детей будут учитывать все детали и заранее будут принимать меры в целях недопущения подобных инцидентов».

Как информировал «Башинформ», накануне Глава республики Радий Хабиров потребовал наказать виновных в давке на олимпиаде в БашГУ. Он отметил, что ему обидно за детей, которые ехали со всех уголков республики, а в итоге не смогли попасть на мероприятие. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обещал разобраться в ситуации.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика