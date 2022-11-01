В мэрии Уфы приняли кадровые решения после инцидента на олимпиаде для детей

Агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации Уфы пояснили, какие именно были предприняты меры после инцидента на олимпиаде в БашГУ.

«По итогам проведения 30 октября уфимской олимпиады по математике для детей 4-9 лет „Тигрёнок“ проведена служебная проверка. Приняты соответствующие кадровые решения. Из числа организаторов пять сотрудников Управления образования администрации Уфы и НИМЦ Уфы привлечены к дисциплинарному взысканию, — сообщили в мэрии города. — Понимаем, что произошедший случай — он недопустим вообще при проведении любых мероприятий. Впредь организаторы мероприятий с массовым участием детей будут учитывать все детали и заранее будут принимать меры в целях недопущения подобных инцидентов».

Как информировал «Башинформ», накануне Глава республики Радий Хабиров потребовал наказать виновных в давке на олимпиаде в БашГУ. Он отметил, что ему обидно за детей, которые ехали со всех уголков республики, а в итоге не смогли попасть на мероприятие. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обещал разобраться в ситуации.