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31 Октября , 12:32

«Я прошу наказать виновных»: Радий Хабиров о давке на олимпиаде в БашГУ

соцсети
Фото:соцсети

Радий Хабиров потребовал наказать виновных в давке на олимпиаде в БашГУ. Он отметил, что ему обидно за детей, которые ехали со всех уголков республики, а в итоге не смогли попасть на мероприятие.

«Вопрос не столько в давке, хотя она опасна. Обидно, что дети приехали из районов, а их не пустили на олимпиаду. Это безобразно кто-то рассчитал. Всегда же голову надо на плечах иметь. <...> Я прошу наказать виновных, чтобы неповадно было. Я вчера пытался разобраться и не найдешь [виновных]. Безобразие, нельзя этого допускать», - сказал Глава региона.

Как ранее писал «Башинформ», накануне на олимпиаде по математике для детей 4-9 лет произошла давка. В управлении образования ситуацию объяснили тем, что пришло на 150 участников больше, чем было заявлено. 

Автор:Ляйсан Закирова
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