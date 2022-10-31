Пришло на 150 участников больше: организаторы олимпиады в Уфе объяснили причину давки

Родители школьников остались недовольны организацией олимпиады по математике для детей 4-9 лет «Тигрёнок». Событие прошло накануне, 30 октября, на базе БашГУ. Пользователи соцсетей отметили плохую организацию: в коридорах была жуткая давка, из-за неразберихи часть желающих испытать свои силы разворачивали и отправляли домой. Отметим, что дети приезжали со всей республики.

«Устроили настоящий бардак. Мой племянник очень ждал сегодняшний день, в итоге возвращались домой со слезами. Потому что развернули. Прошу наказать организаторов данного мероприятия. Провести работу над ошибками и организовать заново олимпиаду для тех, кто не смог попасть», - написала на странице у Радия Хабирова во «ВКонтакте» Анастасия Чудова.

«В БГУ должна была быть олимпиада "Тигренок". На входе охрана заворачивает и говорят, что, мол, отменили. Люди из районов приехали, из других городов. Нет металлодетекторов, никто не проверяет на наличие запрещённых предметов. Кто успел пробиться в корпус, там давка, дети теряются, плачут», - возмутился Дмитрий Васильев.

«Началась настоящая давка. Вызвали полицейских, но и они ничем не смогли помочь и организовать. Мы стояли и не могли забрать ребёнка до 12 часов, потому что детей просто не выпускали, у людей началась паника, полный хаос», - посетовала Айгуль Садрова.

В пресс-службе БашГУ отметили, что они не являются организаторами данного мероприятия, а просто предоставили площадку. Но все же извинились перед родителями и детьми.

«Наш университет выступал только площадкой проведения математической олимпиады. На мероприятие пришло в разы больше участников, чем было заявлено. В связи с чем, из соображений безопасности, мы не смогли пропустить всех желающих и создалась толпа на входе. Пострадавших нет, в том числе благодаря своевременному перекрытию доступа в корпус. В данной ситуации мы приносим извинения за доставленные неудобства», - сказала агентству «Башинформ» начальник управления стратегических коммуникаций Альбина Байбулатова.

Олимпиада была организована центром олимпиадной и занимательной математики «Gаме» совместно с научно-информационно-методическим центром Уфы. По данным городского управления образования, на мероприятие зарегистрировались 300 детей, а явились 450.

«Начало регистрации первого потока планировали на 10.00, проведение олимпиады - в 11.00-11:30, второй поток – в 11.00 и 12:00-13:00 соответственно. Таким образом, пересечения потоков не ожидали. В 08.00 (за 2 часа до начала олимпиады) родители начали приводить детей. В результате к 10:00 в фойе одновременно оказались три категории родителей: ожидающие детей с олимпиады, ожидающие 1 и 2 потока, мамы и папы незарегистрированных детей. В связи с вышеизложенным организаторы отменили олимпиаду для второго потока участников, что вызвало волну негодования», - пояснил начальник управления образования администрации Уфы Азат Батыршин.

Мэр башкирской столицы не оставил ситуацию без внимания. В своих соцсетях Ратмир Мавлиев отметил, что крайне возмущен произошедшим.

«Взял под личный контроль, уже разбираюсь в ситуации. Все ответственные понесут наказание», - пообещал он.