Мэр Уфы разобрался в ситуации с давкой на олимпиаде в БашГУ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, как и обещал ранее, разобрался в ситуации, произошедшей в эти выходные в корпусе БашГУ: на олимпиаде по математике для детей 4-9 лет произошла давка. В управлении образования ситуацию объяснили тем, что пришло на 150 участников больше, чем было заявлено.

«Случай с организацией олимпиады недопустимый. Разобрался в ситуации. Приняты кадровые решения. Ответственные в произошедшем понесли наказание. По всем подведомственным педагогическим организациям проведём разъяснительную и профилактическую работу. Выводы сделали. Сделаем все, чтобы впредь такое не повторилось. Мероприятиям с участием детей нужно уделять повышенное, двойное, тройное внимание», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Как информировал «Башинформ», накануне Глава республики Радий Хабиров потребовал наказать виновных в давке на олимпиаде в БашГУ. Он отметил, что ему обидно за детей, которые ехали со всех уголков республики, а в итоге не смогли попасть на мероприятие.

«Вопрос не столько в давке, хотя она опасна. Обидно, что дети приехали из районов, а их не пустили на олимпиаду. Это безобразно кто-то рассчитал. Всегда же голову надо на плечах иметь. <…> Я прошу наказать виновных, чтобы неповадно было. Я вчера пытался разобраться и не найдешь [виновных]. Безобразие, нельзя этого допускать», — сказал Глава региона.