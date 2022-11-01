Мобилизованным установлена зарплата от 195 тысяч рублей - Сергей Шойгу

На селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил министр обороны озвучил зарплаты мобилизованных. Бойцы ежемесячно будут получать от 195 тысяч рублей. Именно о такой зарплате просил глава государства.

«Мобилизованным установлено денежное содержание в зависимости от занимаемой должности, но не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц», - пояснил Шойгу.

Сейчас на полигонах завершается боевое слаживание, сформированы подразделения. Они будут выполнять поставленную задачу вместе с уже действующими отрядами. С бойцами работали более 3 тысяч наставников, имеющих опыт участия в СВО. На данный момент на Украину направлено 87 тысяч мобилизованных. Всего было призвано 300 тысяч. Сергей Шойгу подвел итоги проведенной работы.

«На начальном этапе имелись недостатки в деятельности военных комиссариатов. Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных», - отметил министр.

Как ранее писал «Башинформ», Владимир Путин сегодня объявил о завершении частичной мобилизации в стране. В Башкирии призыв закончили уже к 28 октября.