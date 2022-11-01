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1 Ноября , 15:39

87 тысяч мобилизованных россиян направлены в районы боевых действий СВО - Сергей Шойгу

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

87 тысяч человек из 300 тысяч, призванных по частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек», — сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, к работе с мобилизованными привлечены около трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.

«На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. К работе привлечено свыше трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции», — сказал Шойгу.

Как подчеркнул министр, в учебных центрах ведется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.

При этом Шойгу в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в спецоперации. 

Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. 

Автор:Вероника Никитина
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