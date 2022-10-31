Школьник из Башкирии решил часть выигранного гранта направить на поддержку участников СВО

Школьник из города Туймазы Реналь Хабиров стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» и получил приз в размере 200 тысяч рублей. Часть суммы он намерен направить на поддержку участников СВО. Подросток планирует закупить для военнослужащих теплые носки.

Свой видеовопрос, через какой фонд он может направить свою помощь, Реналь направлял на «Прямую линию» Радия Хабирова. Но во время эфира до его обращения не дошли. Сегодня, 31 октября, на оперативном совещании правительства в ЦУРе начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская поделилась этой историей. Она отметила, что школьнику уже разъяснили, как он может передать помощь.

«Был первый порыв отговорить мальчика, все-таки он заработал свои 200 тысяч. А с другой стороны, это активная гражданская позиция молодого человека», - отметила Елена Прочаковская.

Напомним, «Прямая линия» Радия Хабирова состоялось 27 октября. Почти за 4 часа Глава Башкирии ответил на 99 вопросов, из них 16 были записаны жителями в формате видео. По статистике обращений, чаще всего поднимали тему дорог (29 видеовопросов по данной теме). На втором месте по популярности была тема благоустройства (20 роликов), на третьем – образования (16 видеообращений). Всего поступило порядка 3000 вопросов. Они не останутся без внимания. Руководитель региона поручил главам муниципалитетов отработать темы, касающиеся их территорий.

Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.