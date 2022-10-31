Муниципалитетам поручено решить все вопросы с прямой линии Главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил муниципалитетам заняться решением вопросов, прозвучавших в ходе состоявшейся 27 октября прямой линии.

Как пояснил Радий Хабиров, с учетом большого количества поступивших обращений, он смог ответить только на часть из них. Все остальные вопросы, вплоть до самых рядовых, будут раскиданы по муниципалитетам, относящимся к их зоне ответственности, «пусть они решат».

«Обращаюсь к главам муниципалитетов. Вопросов было много. Просьбы, может, мелкие, но все они должны быть отфиксированы. Они закреплены у нас как обращения граждан. Поэтому, пожалуйста, это отработайте. На какую-то часть вопросов я ответил. Все остальное берем в работу и отрабатываем».