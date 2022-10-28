«Мамины одеялки»: в одном из частных ателье Башкирии отшивают спальные мешки для мобилизованных

В одном из частных ателье города Мелеуза начали отшивать спальные мешки для мобилизованных земляков. С идеей к владелице швейной мастерской пришла общественница, супруга главы района Лилия Михайлова. Она же придумала для них название «мамины одеялки».

Агентству «Башинформ» собственница ателье Нина Синюкова рассказала, что ее мастерская профилировалась на сценических костюмах и вышивке. Опыта изготовления спальных мешков не было. Поэтому она сначала внимательно рассмотрела магазинный спальник, который был дома, после просмотрела видеоуроки на ютубе. И закипела работа.

«Первый образец сшили, посмотрели. Поняли, что получается хорошо, и запустили производство. Чуть больше чем за месяц отшили более 60 спальных мешков. Отправляем посылками к нашим мобилизованным бойцам. И передаем в Мелеузе тем, кто только уезжает», - делится Нина Синюкова.

В качестве наполнителя выбрали тинсулейт, он теплее синтепона. Толщина утеплителя 400 граммов (для сравнения, в зимней верхней одежде - 200-250 граммов), в качестве внутреннего подклада выбрали натуральный хлопок, а верхнее покрытие - мембрана с пропиткой. Она и от ветра защищает, и влагу не пропускает.

«Размер большой, ребята смогут спокойно лечь и в бушлате. Он 2 метра 40 см у нас в длину и 1 метр 90 см в развернутом виде. Специально сделали размер больше стандартного. Все-таки это зимний период, они же не будут раздеваться. Кто где найдет время для отдыха, так и приляжет», - рассказывает Нина.

Весь коллектив ателье, четыре швеи, без раздумий согласились подключиться к работе. Не остались в стороне еще две мастерицы, Валентина Федорова и Татьяна Рамазанова, которые до выхода на пенсию трудились в этой мастерской. Так и трудятся женщины в семь пар рук.

«Мне уже 65 лет. Но я не смогла спокойно усидеть дома при такой обстановке. Чем могу, тем и помогаю нашим ребятам. Бывает, что сижу, выкраиваю и слезы наворачиваются, душа болит за них. У нас одеялки получаются шикарные, толстые, теплые. И я рада, что могу быть полезной. К вечеру устаю, конечно. Но пока здоровье позволяет, буду помогать шить», - поделилось с журналистом «Башинформа» Татьяна Рамазанова.

С необычной просьбой в это ателье обратился и директор местного ГДК. Он попросил сшить утепленные чехлы для духовых инструментов оркестра. Сначала Нина Ивановна отказалась, но когда узнала, для чего они нужны, взялись и за этот заказ.

«Директор Виктор Борисович рассказал, что, когда они играют на похоронах погибших в ходе СВО бойцов, инструменты замерзают. Поэтому надо утеплить. Я сначала отказалась. Но когда он сказал, что в нашем районе уже 14 молодых ребят похоронили, с девочками решили, что поможем», - с дрожью в голосе рассказала Нина Синюкова.

Ранее «Башинформ» рассказывал о том, что предприниматели и производители Башкирии активно помогают в оснащении мобилизованных и участников СВО. Так, бирский предприниматель изготовил для башкирских батальонов печи. Бизнесмен из Межгорья предложил отправить в зону СВО автомобиль «УАЗ». А руководитель стерлитамакского предприятия «Башполимерпласт» Радик Хайретдинов поставил медицинские жгуты. Еще одна башкирская компания отправила бойцам более 30 тысяч пар перчаток.