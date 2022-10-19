Детский вопрос: на что могут рассчитывать жёны и дети участников СВО из Башкирии

11 октября Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, в котором дополнительно к федеральным гарантиям сохранения рабочих мест, льгот по кредитам, оплате жилищно-коммунальных услуг и другим социальным преференциям для участников предусмотрены ещё порядка 30 мер поддержки семей участников СВО.

В пакет помощи вошли не только бесплатное питание в школах и бесплатный проезд на общественном транспорте, но и внеочередное зачисление в детсад, некоторые налоговые преференции.

На очередном совещании Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов обратить особое внимание на детей мобилизованных жителей республики, чтобы они на себе ощутили всю заботу, особенно в новогодние каникулы.

«Новый год — это, прежде всего, детский праздник. И несмотря ни на какие сложности и вызовы, дети должны получить ощущение счастья», — сказал руководитель региона.

«Башинформ» совместно со специалистами минтруда и минобразования республики составил ответы на 10 самых популярных вопросов по оказанию помощи семьям военнослужащих.

1. Куда можно обратиться за помощью по оформлению документов на социальные выплаты, устройство быта с детьми?

Иногда женщине необходима помощь в сборе документов для оформления пособий, алиментов, регистрации наследства и т. д. Что делать, если времени для хождения по инстанциям нет?

В таком случае можно смело обращаться в службу семьи по месту проживания.

Если для получения социальной поддержки необходимы сведения о доходах призванного на службу супруга, нужно воспользоваться личным кабинетом военнослужащего на сайте минобороны РФ.

Выбираете регион «Республика Башкортостан», необходимая справка: «Справки по форме 2 НДФЛ (скачать образец заявления)» либо «Справки о доходах и иного характера» и заполняете заявление по образцу от имени военнослужащего. Услуга бесплатная.

Общую информацию о льготах и выплатах для семей с детьми можно найти здесь.

2. Супруга мобилизовали, официального дохода до призыва у него не было (нулевой доход). Положена ли мне выплата от 3 до 7 лет?

Право на выплату от 3 до 7 лет определяется исходя из доходов работающих членов семьи за последний год, предшествующий 4 месяцам перед датой подачи заявления. К примеру, если супруг был мобилизован в сентябре текущего года, а обращение по выплате женщина подает в октябре, будут учитываться доходы мужа за период с июня 2021 года по май 2022 года.

Если супруг в этот период не работал, а в сентябре был призван на службу, то семье пособие не выдадут, так как мобилизация не является уважительной причиной для назначения пособия. Хотя минтруд России сейчас обсуждает этот вопрос.

3. Как будут оплачиваться алименты, если плательщика мобилизовали?

Мобилизация не освобождает от обязанности содержать детей. Алименты нужно платить в том же порядке.

Обычно алименты на детей зависят от зарплаты родителя: на одного ребенка удерживается четверть заработка, на двух — треть, на троих — половина. С учетом нового размера доходов мобилизованного, они могут стать меньше или больше.

Если алименты поступают в фиксированном размере, то сумма не изменится. Однако с учетом новых обстоятельств можно потребовать ее увеличения через суд.

Для тех родителей, у которых были проблемы с выплатой алиментов, ситуация может улучшиться, так как у мобилизованного есть гарантированный доход.

4. Если вы планировали сделку с имуществом несовершеннолетних

Чтобы получить разрешение органов опеки на продажу имущества детей, нужно согласие на сделку от обоих родителей. Потребуются также копия паспорта и заполненное заявление по форме. Форму заявления можно взять в отделе опеки или на портале Госуслуг.

Если мобилизованный уже прикомандирован к военной части, его подпись может быть заверена командиром части, после чего заявление нужно направить в орган опеки по почте.

5. Куда обращаться по поводу внеочередного зачисления ребенка в детсад?

Этим вопросом будет заниматься министерство образования Башкортостана. Кстати, за ведомством закреплен большой блок мер поддержки. А именно:

— направление во внеочередном порядке детей участников СВО по достижении ими возраста полутора лет в детские сады;

— освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в детских садах;

— зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня в школах без оплаты;

— посещение государственных и муниципальных организаций дополнительного образования и кружков в школах без оплаты;

— обеспечение учащихся 5-11 классов горячим бесплатным питанием в общеобразовательных организациях;

— предоставление бесплатного горячего питания студентам, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования;

— обеспечение сертификатом на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования;

— обеспечение обучающихся по программам среднего и высшего профессионального образования местами в общежитиях на период обучения;

— организация сезонного или круглогодичного отдыха и оздоровления;

— предоставление права на перевод ребенка в другую наиболее приближенную к месту жительства семьи муниципальную образовательную организацию.

«Сейчас разрабатывается четкий механизм оказания помощи детям участников специальной военной операции по всем мерам поддержки», — прокомментировал агентству «Башинформ» министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

После того, как механизм оказания помощи семьям участников СВО будет окончательно разработан, вы можете обратиться за разъяснениями в образовательное учреждение, которое планирует посещать или посещает ребенок.

6. Что делать, если не с кем оставить ребенка?

Если вы живете в Уфе и вам нужно оставить ребенка на пару часов, можете обратиться за помощью к волонтерам центра «Йәшлек House» по адресу: ул. Пушкина, 86. С 9 до 18 часов там работает детская комната. Здесь ребенок может проводить время и после занятий в школе. Телефон для справок — 8 (927) 311-23-55.

В случае если понадобилась экстренная или плановая госпитализация, например, роды, операция, а позаботиться о ребенке некому, нужно обязательно сообщить об этом врачу. Врач свяжется со службой семьи для временного устройства ребенка в детский социальный центр, ближайший к вашему дому (круглосуточно, бесплатно).

Если есть время, можно самостоятельно сообщить о предстоящей госпитализации в службу семьи, обговорить дату и порядок дальнейших действий со специалистом службы. Ребенка или детей временно можно разместить в социальном приюте.

На этот период ребенок обеспечивается пятиразовым питанием. Школьный процесс не прервется. Вы всегда будете на телефонной связи с ним.

Важно! В детский социальный центр (социальный приют) помещаются дети с 3 лет до 18. Детей до 3 лет можно будет временно поместить в дом-ребенка.

После выписки из больницы родитель заберет своего ребенка спокойно — без сбора дополнительных разрешений и документов.

Если возникла необходимость в поездке на несколько дней, а ребенка не с кем оставить.

Алгоритм действий аналогичен. Важно помнить: вы вправе выбрать опекуна своему ребенку, оставив соответствующее заявление в органе опеки, предоставив при этом документы, подтверждающие, что какое-то время вы по уважительной причине не сможете выполнять свои родительские обязанности.

7. Что делать, если отец детей мобилизован, ушел добровольцем?

Если отец является единственным родителем, он вправе выбрать своему ребенку опекуна (попечителя), написав соответствующее заявление в органе опеки либо обратившись с соответствующим заявлением к командиру части, в которой проходит службу. В последнем случае данное заявление будет заверено командиром части и направлено в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка.

Если кандидата в опекуны нет, родитель вправе временно на период своего отсутствия устроить ребенка в Центр содействия семейному воспитанию или в дом-ребенка. В этом случае ребенок не будет выявлен как оставшийся без попечения родителей и в период отсутствия отца не будет устроен в замещающую семью.

В случае если такого заявления в органы опеки и попечительства не поступило, дети остались на попечении родственников (например, матери или отца мобилизованного), то органы опеки и попечительства должны:

связаться с воинской частью с целью выяснения воли отца по вопросу о жизнеустройстве его ребенка (возможно, отец не знал о своем праве обратиться с заявлением о назначении ребенку опекуна и сможет это сделать, уже находясь на службе).

В случае когда у детей есть мать, которая проживает отдельно, отец не вправе выбрать опекуна своему ребенку, так как закон предусматривает равенство прав и обязанностей родителей. Значит, в случае мобилизации отца, ребенок должен быть передан матери.

Если это невозможно, орган опеки и попечительства может оформить предварительную опеку на родственника, с которым фактически остались дети.

Если отца призвали, а мама социально неблагополучная и есть риск отсутствия присмотра за детьми.

В этом случае лучше сообщить в службу семьи района или города, где проживает мама с ребенком. Специалисты выедут с проверкой по месту жительства, и если информация подтвердится, специалист службы семьи сообщит об этом в отдел опеки.

По всем этим вопросам можно обратиться в службу семьи РБ или в местные отделы опеки.

8. Если есть необходимость и желание посещать мероприятия для женщин, в том числе с детьми

Центры «Семья» регулярно проводят групповые занятия в формате клуба. Вы можете присоединиться к ним. Участие в них бесплатное.

Участники клуба выбирают тему, разбирают ее, делятся своими мнениями, успехами или сложностями, поддерживают друг друга. Психолог готовит для участников тренинга (клуба) задания и литературу для проработки обсуждаемых тем.

На мероприятие можно приходить и с детьми. Их на время проведения мероприятий будут также занимать.

Информацию о предстоящих мероприятиях служба семьи публикует в своих социальных сетях. Найти их можно в поиске по набору слов «служба семьи в таком-то районе».

9. Если вы не знаете, как сказать детям о том, что папа или близкий человек уехал на специальную военную операцию

В таких ситуациях психологи рекомендуют быть честными, но с поправкой на возраст ребенка.

Помогите ребенку поддерживать связь с отцом. Пережить расставание чуть проще, если оставаться на связи. Чаще говорите ребенку, что вы любите его.

Дополнительную консультацию психолога можно получить, позвонив по единому общероссийскому детскому телефону доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно, бесплатно).

Ребенок школьного возраста может звонить самостоятельно.

10. Куда обращаться в случае возникновения непредвиденных ситуаций?

Если в семьях участников СВО произошли какие-то непредвиденные ситуации, всегда можно обратиться на горячую линию регионального штаба #МЫВМЕСТЕ по телефону: 8 927 311-23-55 или в волонтерский штаб им. М. Шаймуратова — 8 (800-20) 1-89-03.

В частности, волонтеры смогут проконсультировать по разным вопросам, организуют помощь по дому и хозяйству, подвезут детей на занятия, доставят продукты и лекарства, за которые, правда, нужно будет заплатить.

Также в каждом районе республики действует оперативный штаб, куда тоже можно обратиться для решения какого-либо вопроса.